Вот так встреча: родители Крида встретили в гостях Пригожина и Валерию

Похоже, что продюсер защищал музыканта не просто так.

Родители Егора Крида тепло встретили в своем родном городе Иосифа Пригожина и его супругу Валерию. Знаменитая пара посетила Пензу сразу после публичного заступничества продюсера за молодого рэпера.

Напомним, недавно Роскомнадзор признал творчество Егора Крида вредным, увидев в нем пропаганду сатанизма. Иосиф Пригожин публично защитил музыканта, заявив, что ведомство слишком избирательно отнеслось к анализу, ведь вокруг множество других звезд с гораздо более дерзкими песнями. Продюсер также не преминул отметить, что у Егора очень хорошие, порядочные родители.

Как оказалось, муж Валерии в реальности знаком с родственниками Крида. И, судя по фото, которое он продемонстрировал в Сети, достаточно плотно. Становится понятно, почему продюсер с такой готовностью заступился за пострадавшего рэпера.