«Или всех, или никого!»: Пригожин заступился за Крида перед Роскомнадзором

Иосиф Пригожин выступил в эфире НСН в поддержку Егора Крида, которого Роскомнадзор обвинил в негативном влиянии на подростков. А именно – в пропаганде ценностей сатанизма. В настоящее время, сообщает ресурс, с сайта ведомства удален анализ творчества музыканта.

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Продюсер негодовал, почему чиновники вдруг ополчились именно на Егора. Ведь вокруг множество исполнителей, выступающих с гораздо более негативными песнями.

«Почему не другие? А почему Face пропустили, который говорит в своих текстах про девушку, которая жует его, извините, половой орган, как бургер? Разве это не сатанистское?» — удивился Пригожин.

Музыкальный деятель предположил, что исследование Роскомнадзора заказное, ведь Крид, по сути, хороший парень, из положительной семьи. И ни в чем устрашающем никогда не был замечен.