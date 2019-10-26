«Или всех, или никого!»: Пригожин заступился за Крида перед Роскомнадзором

Иосиф Пригожин выступил в эфире НСН в поддержку Егора Крида, которого Роскомнадзор обвинил в негативном влиянии на подростков. А именно – в пропаганде ценностей сатанизма. В настоящее время, сообщает ресурс, с сайта ведомства удален анализ творчества музыканта.
Продюсер негодовал, почему чиновники вдруг ополчились именно на Егора. Ведь вокруг множество исполнителей, выступающих с гораздо более негативными песнями.
«Почему не другие? А почему Face пропустили, который говорит в своих текстах про девушку, которая жует его, извините, половой орган, как бургер? Разве это не сатанистское?» — удивился Пригожин.
Музыкальный деятель предположил, что исследование Роскомнадзора заказное, ведь Крид, по сути, хороший парень, из положительной семьи. И ни в чем устрашающем никогда не был замечен.
«Я за справедливость – или всех разбирать по косточкам, или не трогать никого!» – сказал продюсер.