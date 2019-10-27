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Роскомнадзор удалил экспертизу о творчестве Егора Крида

Накануне за артиста заступился Иосиф Пригожин.

Роскомнадзор удалил экспертизу о творчестве Егора Крида
Егор Крид. ФОТО: ANATOLY LOMOKHOV/GLOBAL LOOK PRESS

С официального сайта Роскомнадзора убрали экспертизу творчества Егора Крида, которую в профессиональном сообществе и среди любителей музыки расценили весьма неоднозначно, пишет «СтарХит».

Эксперты, напомним, пришли к выводу, что песни певца разрушают традиционные ценности и государственные устои. А клипы звезды провоцируют «проституированное поведение детей и подростков». Потому все, что творит Крид, должно иметь маркировку «18+».

Напомним, на сторону Егора Крида встал Иосиф Пригожин. Продюсер искренне недоумевает, почему чиновники ополчились именно на Крида? Ведь у некоторых исполнителей есть более негативные песни. Так что, мол, или о всех писать или ни о ком.

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Роскомнадзор удалил экспертизу о творчестве Егора Крида
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