Лесные пожары могут испортить отдых россиян в Калифорнии

В Калифорнии небезопасно! В самом звездном штате Америки сейчас свирепствуют лесные пожары. Местные власти распорядились об эвакуации 50 тысяч человек. Учитывая, как популярны у туристов Лос-Анджелес и Голливуд, россиян тоже предупредили об опасности.
«На севере штата Калифорния в ближайшие дни прогнозируется сильный и порывистый ветер, что может привести к стремительному распространению бушующих в регионе лесных пожаров», — сообщил согражданам ситуационно-кризисный центр МИД РФ в Twitter.
Добавим, что пожар начался несколько дней назад в лесах к северу от города Сан-Франциско. В первые часы выгорело несколько тысяч гектаров леса. Местная энергетическая компания уже распорядилась отключить электричество 850 тысячам потребителей, дабы не усугубить ситуацию возгораниями от искр линий электропередачи.
Напомним, в начале месяца в Калифорнии успела отдохнуть и перезарядиться телеведущая Ксения Бородина, а сейчас там находится певец и актер Алексей Воробьев.