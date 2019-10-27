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Лесные пожары могут испортить отдых россиян в Калифорнии

В самом штате проводится масштабная эвакуация людей.

Лесные пожары могут испортить отдых россиян в Калифорнии
В Калифорнии снова бушуют лесные пожары. Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look

В Калифорнии небезопасно! В самом звездном штате Америки сейчас свирепствуют лесные пожары. Местные власти распорядились об эвакуации 50 тысяч человек. Учитывая, как популярны у туристов Лос-Анджелес и Голливуд, россиян тоже предупредили об опасности.

«На севере штата Калифорния в ближайшие дни прогнозируется сильный и порывистый ветер, что может привести к стремительному распространению бушующих в регионе лесных пожаров», — сообщил согражданам ситуационно-кризисный центр МИД РФ в Twitter.

Добавим, что пожар начался несколько дней назад в лесах к северу от города Сан-Франциско. В первые часы выгорело несколько тысяч гектаров леса. Местная энергетическая компания уже распорядилась отключить электричество 850 тысячам потребителей, дабы не усугубить ситуацию возгораниями от искр линий электропередачи.

Напомним, в начале месяца в Калифорнии успела отдохнуть и перезарядиться телеведущая Ксения Бородина, а сейчас там находится певец и актер Алексей Воробьев.

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АмерикаКалифорнияПоездка в АмерикупожарСан-ФранцискоСШАЧП
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Лесные пожары могут испортить отдых россиян в Калифорнии
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