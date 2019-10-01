ЗВЕЗДЫ

Бородина посетовала, что не встретила ни одной кинозвезды в Калифорнии

Уже неделю телеведущая отдыхает в Лос-Анджелесе.

Бородина посетовала, что не встретила ни одной кинозвезды в Калифорнии
Ксения Бородина по-детски счастлива, путешествую по Америке. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Отдыхающая в Лос-Анджелесе телеведущая Ксения Бородина заехала в известный город Беверли-Хиллз и рассказала о своих впечатлениях от этого места. Она написала в Instagram, что с замиранием сердца гуляла по кварталам, знакомым из детства по американским фильмам и сериалам. Но при этом в реальности было много разочаровывающих моментов — не всё оказалось таким красивым, как на экране. Женщина увидела и грязь, и местных бомжей. В общем, город оказался далеко не той «вылизанной» картинкой со страниц глянцевого журнала.

«Ещё я почему-то думала, что тут на каждой улице обязательно будет сидеть Ди Каприо и пить кофе или Джонни Депп, гуляющий по пляжу, а может, Киану Ривз, попивающий пивко около автобусной остановки. Но хренушки, я никого не встретила», — пишет Ксения, добавляя, что встречи с голливудскими звездами откладываются до следующего визита в Калифорнию.

Бородина рассказала, что сначала они взяли с мужем гостиницу у океана, а потом перебрались в Беверли. Второе место им понравилось больше, а вот в первом они селиться не советуют. Второй совет от ведущей — обязательно брать машину, если приехали в Лос-Анджелес. Расстояния от одной достопримечательности до другой здесь огромные, и без автомобиля туристу придется очень трудно.

А вы тоже, приехав в Америку, будете надеяться на встречу со звездой?

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Тэги:

Америкаголливудские звездыКалифорнияКсения БородинаЛос-АнджелесПоездка в Америку
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Бородина посетовала, что не встретила ни одной кинозвезды в Калифорнии
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