Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»

Еще до выхода нового фильма «Текст», снятого по книге Дмитрия Глуховского, наделал много шума среди российских звезд. Больше всего, конечно, произвела впечатление постельная сцена с Иваном Янковским и Кристиной Асмус, которая, кстати, призналась, что в ее карьере подобный опыт – первый.

больше по теме Родившая за границей Мария Миронова затосковала по Москве Несмотря на любовь к Греции, актрису тянет домой.

Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова. По ее словам, после просмотра ее переполняют чувственные, эстетические, мысленные эмоции. Поскольку авторам удалось совместить все это с «держащим за кадык» сюжетом.

«По всем первоначальным иллюзиям Иван Янковский не должен играть эту роль, но он сделал ее потрясающе именно вопреки! С великолепной операторской работой и той ,мной обожаемой догмой, правдой, как бы подглядывающей за жизнью людей», — пишет артистка.

Особенно впечатлило то, что по жанру новый фильм – драма, а такие фильмы, как правило, для массового зрителя давно в России не снимают. Кроме того, Мария посоветовала посмотреть «Текст» всем своим подписчикам.

больше по теме Мария Миронова скрыла лицо молодого мужа на фото смайликом Актриса отправилась отдыхать и опубликовала фото с супругом.

Напомним, недавно Ксения Собчак также восхищенно высказалась о постельных сценах в фильме.