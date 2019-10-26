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Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»

Актриса посоветовала всем посмотреть новую ленту.

Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»
МАРИЯ МИРОНОВА/INSTAGRAM.COM/MARIYA_MIRONOVA_ACTRESS/

Еще до выхода нового фильма «Текст», снятого по книге Дмитрия Глуховского, наделал много шума среди российских звезд. Больше всего, конечно, произвела впечатление постельная сцена с Иваном Янковским и Кристиной Асмус, которая, кстати, призналась, что в ее карьере подобный опыт – первый.

Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова. По ее словам, после просмотра ее переполняют чувственные, эстетические, мысленные эмоции. Поскольку авторам удалось совместить все это с «держащим за кадык» сюжетом.

«По всем первоначальным иллюзиям Иван Янковский не должен играть эту роль, но он сделал ее потрясающе именно вопреки! С великолепной операторской работой и той ,мной обожаемой догмой, правдой, как бы подглядывающей за жизнью людей», — пишет артистка.

Особенно впечатлило то, что по жанру новый фильм – драма, а такие фильмы, как правило, для массового зрителя давно в России не снимают. Кроме того, Мария посоветовала посмотреть «Текст» всем своим подписчикам.

Напомним, недавно Ксения Собчак также восхищенно высказалась о постельных сценах в фильме.

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Тэги:

Иван ЯнковскийКристина АсмусМария МироноваФильм «Текст»
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Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»
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