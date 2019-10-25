НОВОСТИ

«А Гарик видел?»: Асмус впервые снялась постельной сцене

Актриса сыграла одну из главных ролей в фильме «Текст».

«А Гарик видел?»: Асмус впервые снялась постельной сцене
Кристина Асмус. Фото: @ asmuskristina

Героями очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант» стали актеры Кристина Асмус и Иван Янковский – исполнители одних их главных ролей нового фильма «Текст», который выходит на экраны уже 25 октября.

Накануне премьеры звезды рассказали о съемках картины и, что больше всего заинтересовало ведущего программы, постельных сцен героев. Как оказалось, у Кристины Асмус в кино это первый подобный опыт, но с Иваном Янковским они уже довольно давно играют близкие отношения. В театре Ермоловой, где служат обе звезды, они заняты в спектакле «Утиная охота». Им достались роли супругов, потому, так сказать, тесное, интимное общение артистам играть легко.

Впечатленный «горячими» сценами в «Тексте» Иван Ургант, конечно, не удержался и спросил Кристину, мол, а Гарик видел все это? Актриса призналась, что пока нет, но при таком горячем обсуждении этих сцен в фильме, она боится, что ее супруг и смотреть это не будет. А вот Иван Янковский отметил, что Гарик видел их игру в «Утиной охоте».

«Как я понял, он фанат этого, только это бы и смотрел. Я увидел по глазам», — отшутился Янковский.

Кстати, не только на Ивана Урганта произвели неизгладимое впечатление постельные сцены Асмус и Янковского. Накануне Ксения Собчак призналась, что по ее мнению, в «Тексте» «самое ценное и самое офигительное это секс-сцены. Так раскрепощенно секс у нас никто не снимает».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гарик ХарламовИван УргантИван ЯнковскийКристина АсмусКристина Асмус последние новостиПрограмма "Вечерний Ургант"шоу "Вечерний Ургант"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«А Гарик видел?»: Асмус впервые снялась постельной сцене
Интересно?
Поделись с друзьями: