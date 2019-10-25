«А Гарик видел?»: Асмус впервые снялась постельной сцене

Героями очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант» стали актеры Кристина Асмус и Иван Янковский – исполнители одних их главных ролей нового фильма «Текст», который выходит на экраны уже 25 октября.

Накануне премьеры звезды рассказали о съемках картины и, что больше всего заинтересовало ведущего программы, постельных сцен героев. Как оказалось, у Кристины Асмус в кино это первый подобный опыт, но с Иваном Янковским они уже довольно давно играют близкие отношения. В театре Ермоловой, где служат обе звезды, они заняты в спектакле «Утиная охота». Им достались роли супругов, потому, так сказать, тесное, интимное общение артистам играть легко.

Впечатленный «горячими» сценами в «Тексте» Иван Ургант, конечно, не удержался и спросил Кристину, мол, а Гарик видел все это? Актриса призналась, что пока нет, но при таком горячем обсуждении этих сцен в фильме, она боится, что ее супруг и смотреть это не будет. А вот Иван Янковский отметил, что Гарик видел их игру в «Утиной охоте».

«Как я понял, он фанат этого, только это бы и смотрел. Я увидел по глазам», — отшутился Янковский.

Кстати, не только на Ивана Урганта произвели неизгладимое впечатление постельные сцены Асмус и Янковского. Накануне Ксения Собчак призналась, что по ее мнению, в «Тексте» «самое ценное и самое офигительное это секс-сцены. Так раскрепощенно секс у нас никто не снимает».