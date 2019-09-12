Алла Пугачева показала ночное, уютное селфи

На официальной странице Аллы Пугачевой в социальной сети Instgaram появился новый необычный снимок. Примадонна сделала ночное селфи. На портрете, выполненном крупным планом, певица с легкой улыбкой смотрит в объектив камеры телефона.

«Ночь непроглядная, и в этом спасение. Словно на цыпочках мое ожидание…» — подписала фотографию Примадонна.

Трогательный, уютный снимок, конечно, не оставили без внимания и звездные коллеги Аллы Борисовны. Так, например, свои «лайки» и сердечки в комментариях певица получила от Николая Баскова, Яны Рудковской и певицы Жасмин.

Фанаты же были более словоохотливыми. Поклонники признаются, что именно эта искренняя, милая фотография не оставила их равнодушными.

«Какая красивая!!! Вот увидела Ваше фото и сразу ностальгия…. Вспомнила мою любимую песню «Три счастливых дня». Алла Борисовна, как же Вас не хватает в нашей жизни! Дай бог Вам здоровья ещё на долгие, долгие годы!» — пишет подписчица.