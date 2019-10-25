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«Смотреть обязательно»: Сюткин высказался о фильме-концерте Пугачевой

Пугачева проанонсировала свой фильм-конерт, вызвав бурю эмоций у поклонников, включая знаменитостей.

«Смотреть обязательно»: Сюткин высказался о фильме-концерте Пугачевой
Валерий Сюткин. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Публика продолжает пребывать в предвкушении премьеры фильма «Тот самый концерт» — киноверсии нашумевшего выступления Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце. Сама Примадонна поспешила напомнить подписчикам о предстоящем показе на своей странице в Instagram. 

«О встречи на экранах кинотеатров вашего города. «ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ». 31 октября», — написала Алла Борисовна. Сообщение о фильме поклонники Пугачевой встретили с большим энтузиазмом.

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Среди подписчиков появились и знаменитости. К примеру, пост отметили Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и Игорь Крутой. Но больше всех порадовался Валерий Сюткин. «Рекомендую: «СМОТРЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!» Только тогда вы узнаете, почувствуете и поймёте Аллу Пугачёву!» — написала певец. 

На этом Валерий не остановился. В комментариях он обратился и к самой Пугачевой. «АЛЛА, ПРИВЕТ! УВЕРЕН, ЧТО ВСЕ БУДУТ В ВОСТОРГЕ ОТ ТВОЕГО ИСКРЕННЕГО , НЕОБЫКНОВЕННОГО ФИЛЬМА», — написал музыкант. Он добавил, что и сам испытал такие же эмоции, когда увидел фильм в Юрмале. «Браво и удачи!» — добавил музыкант. 

Сама же Алла Борисовна разместила несколько фрагментов из фильма. Публикацию она прокомментировала так: «Не повторяется такое никогда». «Любимая и невероятная», — отреагировала на этот пост певица Жасмин. 

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«Смотреть обязательно»: Сюткин высказался о фильме-концерте Пугачевой
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