Бари Алибасов-младший готов признать ребенка от Клюевой

Но настаивает, что интимных отношений между ним и девушкой не было уже полгода.

В жизни семьи Алибасовых громкие события происходят сплошной чередой: сначала отравился Бари Алибасов старший, теперь повод для новостей дал Бари Алибасов-младший.

28-летняя Мария Клюева заявила, что ждет от сына продюсера ребенка. Срок беременности примерно два месяца и что делать дальше девушка не знает, так как с отцом ребенка они расстались. Надо сказать, что расстались при самых неприятных обстоятельствах: 23 сентября Алибасов-младший избил девушку и это стало последней каплей, она решила уйти.

Девушка переживает, как на эту новость отреагирует ее экс-возлюбленный, ведь он не отличается терпением. Сам Бари Алибасов-младший о наследнике не слышал и сообщение о предстоящем отцовстве стало для него неожиданным.

«Ооо, прекрасная новость! От вас узнал», — признается Алибасов корреспонденту портала Teleprogramma.pro.

Мысль об отцовстве развеселила мужчину и он даже согласился признаться ребенка, но при условии, что кроха точно окажется его.

«У меня с Клюевой секса не было полгода. Я, конечно, не понимаю каким образом. Она приходила только на порку, никакого интима. Может она выкрала мой сперматозоид, не знаю. Надо узнать, где она его взяла и если точно мой, то буду рад ребенку», — смеется Алибасов.

Кстати, наследник продюсера группы «На-На» готов признать не только ребенка Клюевой, но и других детей, если они где-то имеются.

«Несмотря на мое презрительное отношение к Марии Клюевой и благодаря шведским ученым, которые доказали, что у проституток рождаются нормальные дети, то я готов признать ребенка. У меня наверняка куча детей по стране, я знаю, что у меня они получаются и получаются с первого раза. Но надо выяснить все таки, откуда она взяла мой сперматозоид», — заключает 34-летний будущий отец.

Помимо будущего ребенка у Марии Клюевой и Бари Алибасова есть еще одна тема, которая их связывает. Девушка хочет получить от обидчика материальную компенсацию

Сейчас пострадавшая хочет получить от обидчика моральную компенсацию за побои.