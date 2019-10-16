След БДСМ: Алибасов-младший объяснил появление синяков на теле его любовницы

15 октября вскрылась неприятная история, которая произошла между сыном известного продюсера Бари Алибасова и его любовницей Марией Клюевой. Девушка обвинила молодого человека в побоях, сфотографировав гематомы и пройдя медицинское освидетельствование. Адвокат Клюевой счел следы избиения незначительными и предложил бывшим любовникам разойтись миром, а именно — выплатить моральную компенсацию пострадавшей без суда.

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16 октября инцидент получил неожиданное продолжение – Алибасов-младший через своего PR-директора Вадима Горжанкина объяснил СМИ, что действительно практиковал с Марией порку в качестве любовных игр, но она никогда не оставляла на теле таких явных следов.

«Алибасов-младший утверждает, что большая часть снимков не имеет отношения к нему. Откуда такие шокирующие фото — он не знает», — сказал Горжанкин. Сын продюсера также усомнился в правдоподобности судмедэкспертизы, которую прошла девушка.

По словам представителя Алибасова, Мария содержит БДСМ-магазин в Интернете. Бари уверен, что ее обвинения — ни что иное, как попытка раскрутить его. Плюс — способ заработать на скандале и месть за то, что он вернулся в семью. Напомним, сын продюсера группы «На-На» год назад бросил жену и дочь ради любовницы. В настоящее время он решил вернуться в лоно семьи.