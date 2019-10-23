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«Я себя чувствую использованной»: экс-супруга Краско раскрыла семейные тайны

28-летняя Наталья Шевель призналась, что их брак с актером был фикцией.

«Я себя чувствую использованной»: экс-супруга Краско раскрыла семейные тайны
Наталья Краско призналась, что ее брак с актером был фикцией ФОТО: Мария ПОЛЯНСКАЯ/КП

Наталья Краско вот уже год, как развелась с актером Иваном Краско. Вокруг брака 89-летнего мужчины и его молодой супруги до сих пор ходят различные слухи и домыслы.Рассказать правду решилась Наталья.

Сейчас она живет одна, признается, что к новым отношениям пока не готова. Девушка снимает комнату в центре города, работает, хотела поступать на журналистику, но передумала.

Наталья признается, что иногда встречается с экс-супругом, просто чтобы поговорить, узнать как дела. Никаких отношений, кроме дружеских между ними нет. Актер после развода вернулся к своей бывшей жене Наталье Николаевне и признается, что счастлив.

«Он любил ее все это время… Женился на мне, чтобы показать, что еще кому-то интересен. Никогда не видела такого рвения развестись», — говорит Наталья.

Сейчас анализируя три прожитых в браке года девушка вынуждена признать, что актер ее никогда не любил так же сильно, как свою предыдущую жену.

«Все это наталкивает меня на вывод, что наш брак был с его стороны «мулькой». Я себя чувствую использованной», — цитирует молодую актрису StarHit. 

Девушка уверена, что в их браке только она боролась за любовь и была готова мириться со всеми трудностями, а вот ее возрастной супруг преследовал совершено иную цель, пишет сайт argumenti.ru.

«Все чувствовала я одна! Обидно, ведь невозможно так, чтобы с глаз долой — из сердца вон», — посетовала девушка.

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Иван КраскоНаталья КраскоНаталья Шевель
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«Я себя чувствую использованной»: экс-супруга Краско раскрыла семейные тайны
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