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Наталья Краско высказалась о неверности бывшего 89-летнего мужа

Прошел год с того дня, как артист развелся с молодой супругой. Девушка рассказала, как теперь живет без мужа и своего жилья.

Наталья Краско высказалась о неверности бывшего 89-летнего мужа
Иван Краско и Наталья Шевель. фото: globallookpress.com

В прошлом году Иван Краско расстался с четвертой женой Натальей Краско, которую многие помнят под девичьей фамилией Шевель. Девушка отказалась родить 89-летнему возлюбленному ребенка. Ко всему прочему, в их жизнь постоянно вмешивалась бывшая супруга артиста Наталья Вяль. В итоге теперь актер живет именно с ней и своими детьми. Но в его жизни продолжают кипеть страсти. Недавно объявился мужчина, который назывался его внебрачным сыном, но потом этот человек пропал.

Теперь Краско ищет возможного наследника, чтобы прояснить ситуацию. А вот Наталья снимает квартиру с еще двумя девушками и отмечает, что пока не готова к новым отношениям. По словам знаменитости, она продолжает видеться с Иваном Ивановичем, так как расстались они на хорошей ноте. Шевель не скрывает, что рада за бывшего мужа, который нашел счастье с Вяль.

«Сейчас понимаю, что он любил ее все это время. И женился на мне, чтобы показать ей, что еще что-то может и интересен, потому что я никогда не видела такого рвения развестись. Меня он так не любил, как ее», — заверила она.

Наталья не знает, мог ли Краско изменять ей или другим женам, но исключать такое не стала. «Кто, где, когда у него там были… А по большей части это все женщины не скандальные! Так что появлению внебрачного сына я не удивилась, потому что любая могла залететь, растить малыша, пока не обмолвилась об этом», — пояснила девушка.

Сама Шевель попробовала свои силы в журналистике и политике, но не добилась успеха, поэтому снова погрузилась в кино. Она заверила, что в ближайшее время не будет строить новые отношения, так как совершенно не страдает без внимания мужчин. Более того, девушка даже специально стала носить кольцо похожее на обручальное, чтобы им отвадить возможных бойфрендов, об этом она поведала «СтарХиту».

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Наталья Краско высказалась о неверности бывшего 89-летнего мужа
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