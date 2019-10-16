Краско обрадовался новости, что возможно стал дедом «прекрасной внучки»

Иван Краско в будущем году отметит 90-летие. За это время он преуспел не только на театральной сцене, но и в личной жизни. За его плечами четыре брака. С последней молодой супругой Натальей Шевель артист развелся в прошлом году. Причиной послужило то, что девушка отказалась рожать ребенка своему избраннику. Отметим, что у актера есть дети от прошлых отношений: дочери Галина и Юлия, а также 16-летний сын Иван и 15-летний Федор от Натальи Вяль, которая была против его брака со студенткой.

А не так давно Краско узнал, что у него возможно есть внебрачный сын. Неизвестный мужчина позвонил актеру и заявил, что он его наследник. Актер был заинтригован и позвал предполагаемого сына на встречу, но тот не пришел. Более того, он пропал и больше не звонил своему возможному отцу. Теперь Иван Иванович хочет отыскать «самозванца», чтобы прояснить ситуацию. Более того, мужчина успел проболтаться, что «у него растет дочь, а Иван Иванович — дедушка прекрасной внучки».

Корреспонденту Teleprogramma.pro удалось связаться с представителем актера Вячеславом Смородиновым, который подтвердил, что Краско воодушевлен новостью о том, что стал дедушкой.

«Когда тот сказал про внучку, то Краско расцвел, он всегда рад своим детям и внукам. И всем старается помогать. А у парня он надеется выведать, откуда он и как зовут его маму. Ведь когда мы с ним говорили и я спросил: «А так может быть?», тот Иван Иванович задумался, а потом ответил: «за 90 лет всякое могло случиться», — поведал Смородинов.

Пока Иван Иванович думает о том, чтобы помочь своим детям встать на ноги, получить хорошее образование и найти достойную работу. Однако он очень хочет найти свою предполагаемую внучку, так как давно мечтал о малышке. Наталья Шевель так и не подарила ему наследницу, а старшие дочери актера уже стали взрослыми.

А вы как считаете, Краско может иметь внебрачных детей?