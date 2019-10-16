ЗВЕЗДЫ

Краско обрадовался новости, что возможно стал дедом «прекрасной внучки»

Артист узнал от своего возможного внебрачного сына определенные семейные тайны.

Краско обрадовался новости, что возможно стал дедом «прекрасной внучки»
Иван Краско. фото: globallookpress.com

Иван Краско в будущем году отметит 90-летие. За это время он преуспел не только на театральной сцене, но и в личной жизни. За его плечами четыре брака. С последней молодой супругой Натальей Шевель артист развелся в прошлом году. Причиной послужило то, что девушка отказалась рожать ребенка своему избраннику. Отметим, что у актера есть дети от прошлых отношений: дочери Галина и Юлия, а также 16-летний сын Иван и 15-летний Федор от Натальи Вяль, которая была против его брака со студенткой.

А не так давно Краско узнал, что у него возможно есть внебрачный сын. Неизвестный мужчина позвонил актеру и заявил, что он его наследник. Актер был заинтригован и позвал предполагаемого сына на встречу, но тот не пришел. Более того, он пропал и больше не звонил своему возможному отцу. Теперь Иван Иванович хочет отыскать «самозванца», чтобы прояснить ситуацию. Более того, мужчина успел проболтаться, что «у него растет дочь, а Иван Иванович — дедушка прекрасной внучки».

Корреспонденту Teleprogramma.pro удалось связаться с представителем актера Вячеславом Смородиновым, который подтвердил, что Краско воодушевлен новостью о том, что стал дедушкой.

«Когда тот сказал про внучку, то Краско расцвел, он всегда рад своим детям и внукам. И всем старается помогать. А у парня он надеется выведать, откуда он и как зовут его маму. Ведь когда мы с ним говорили и я спросил: «А так может быть?», тот Иван Иванович задумался, а потом ответил: «за 90 лет всякое могло случиться», — поведал Смородинов.

Пока Иван Иванович думает о том, чтобы помочь своим детям встать на ноги, получить хорошее образование и найти достойную работу. Однако он очень хочет найти свою предполагаемую внучку, так как давно мечтал о малышке. Наталья Шевель так и не подарила ему наследницу, а старшие дочери актера уже стали взрослыми.

А вы как считаете, Краско может иметь внебрачных детей?

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Звездные детизвездные историиИван Краско
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Краско обрадовался новости, что возможно стал дедом «прекрасной внучки»
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