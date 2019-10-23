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Благое дело: Агаларов открыл кафе, в котором будет бесплатно кормить пенсионеров

Проект изначально придумали в Санкт-Петербурге, там он уже успел стать достопримечательностью.

Благое дело: Агаларов открыл кафе, в котором будет бесплатно кормить пенсионеров
Эмин на открытии благотворительного кафе. Фото: instagram.com/eminofficial

Эмин открыл в Москве кафе «Добродомик». Это благотворительный проект, главная цель которого — предоставлять бесплатные обеды для пожилых людей. Сам певец рассказал о новом проекте на своей странице в Instagram. 

Первые посетители кафе
Первые посетители кафе. Фото: instagram.com/eminofficial

«Друзья, сегодня мы официально открыли кафе «Добродомик» @dobrodomikmsc! Здесь люди пожилого возраста могут получать бесплатные горячие обеды каждый будний день», — поделился новостью Эмин. Надо заметить, что кафе не будет заниматься исключительно благотворительным питанием. Утром и вечером оно будет работать как обычное заведение — таким образом будут накапливаться средства для бесплатных обедов. 

В Москве кафе расположилось на Тушинской улице, 12. А самый первый «Добродомик» находится в Санкт-Петербурге. Именно там его открыли основатели Александра Синяк и Евгений Гершевич. О благотворительном кафе много писали в прессе, и оно стало настоящей достопримечательностью Северной столицы. 

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БлаготворительностькафеЭминЭмин Агаларов
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Благое дело: Агаларов открыл кафе, в котором будет бесплатно кормить пенсионеров
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