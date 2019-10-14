ЗВЕЗДЫ

Эмин вслед за Кудрявцевой привел девятимесячную дочку в бассейн

Певец сделал трогательный кадр с крохой в воде.

Эмин вслед за Кудрявцевой привел девятимесячную дочку в бассейн

Эмин Агаларов не только популярный певец, организатор фестиваля «Жара» и известный бизнесмен, но и примерный отец. В прошлом году он женился во второй раз, его избранницей стала Гаврилова, а в канун Нового года она родила ему дочку Афину. Этот ребенок стал четвертым для артиста. От бывшей жены Алиевой Лейлы у него есть 10-летние близнецы Али и Микаил, а еще дочь Амина. Он поддерживает отношения и с экс-супругой, и со старшими наследниками.

В свое младшей дочке Эмин души не чает. Он при каждом удобном случае проводит с ней время, а порой даже берет девочку с собой в поездки. Певец принимает активное участие в жизни девочки: гуляет с ней, кормит из бутылочки. А на днях он поделился трогательным кадром, на котором запечатлен с крохой в бассейне. Агаларов приподнял Афину и прижался к ней лбом. При этом фото получилось откровенным, так как ребенок плавал в бассейне без купальника.

«Маленькое чудо», — подписал фото счастливый отец.

Поклонники признались, что Эмин их растрогал. Они в очередной раз убедились, что он прекрасный папа. «Вы здесь самый счастливый. Пусть у вас будет больше таких моментов!», «Крепче папиных рук нет ничего…», «Маленькая русалочка — любительница поплавать», «Малышка прелесть», «Нежность какая», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что не так давно стала водить в бассейн свою дочку Лера Кудрявцева. Маше чуть больше года, но она уверенно держится на воде. Теперь кроху учат нырять. А дети Аллы Пугачевой, Лиза и Гарри, которые тоже с младенчества плавают, теперь могут показать класс в воде.

А ваши дети во сколько лет научились плавать?

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Звездные детиЭминЭмин Агаларов
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Эмин вслед за Кудрявцевой привел девятимесячную дочку в бассейн
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