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Блёданс променяла каблуки на кроссовки из-за вывиха стопы

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro актриса посетовала на боли в ноге.

Блёданс променяла каблуки на кроссовки из-за вывиха стопы
Эвелина Бледанс (Фото: Globallookpress.com)

50-летняя Эвелина Блёданс в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro пожаловалась на то, что из-за вывиха стопы ей пришлось на время отказаться от своей любимой обуви на каблуках. Так, на светское мероприятие, приуроченное к двадцатилетию мюзикла «Метро», ведущая программы «Человек-невидимка» отправится в практичных кроссовках.

«Представляете, оступилась просто на ровном месте!! И так не вовремя… перед спектаклем», — добавила Эвелина, рассказывая о том, как получила травму ноги.

Обращаться в травмпункт знаменитость не стала. И это, несмотря на заметный оттек и сильную боль в ноге. По словам Блёданс, после того как она поделилась случившимся с верными почитателями на личной страничке в Instagram, ей тут же порекомендовали «волшебную» мазь, которую она купила в одной из аптек.

Эвелина Блёданс вынуждена носить кроссовки из-за боли в ноге (Фото: Instagram.com/bledans)

«Надеюсь, что все пройдет!! Скоро прогон спектакля… Есть, конечно, еще один хороший вариант — босоножки… Много скакать я уже не смогу», — подметила артистка, уточнив, что 24 и 27 октября ей предстоит выйти на сцену Театра Виктюка в спектакле «Фальшь».

К слову, еще летом на боли в ноге жаловалась Анастасия Волочкова. У балерины увеличилась суставная шишка на стопе. С подобной проблемой артистка столкнулась после длительных репетиций. По словам Анастасии,  перед премьерой спектакля «Балерина в зазеркалье цирка» ей приходилось отрабатывать все элементы, превозмогая боль.

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Блёданс променяла каблуки на кроссовки из-за вывиха стопы
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