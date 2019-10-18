Поджатые губы и тонкие брови: Бледанс опубликовала «неудачное» архивное фото

Певица призналась, что жутко не нравилась себе в школьные годы.

50-летняя актриса и певица Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками ретро-фотографией, на которой ей 13-15 лет. Артистка обратила внимание подписчиков в Instagram, как она в юности поджимала губы на фото, потому что они уже тогда были достаточно большими.

«Я их жутко стеснялась. Так что хейтеры, считающие, что они у меня сделанные, успокойтесь!» — пишет звезда.

Также она обратила внимание на свои ультратонкие брови. Сейчас Бледанс не понимает, как в те годы такое могло быть модно. Да и вообще, актриса заявила, что очень не нравится себе на этом снимке.

Добавим, что Эвелина никогда не скрывала использование возможностей пластической хирургии и современной косметологии. Актриса не выглядит на свои годы. Может и в купальнике запросто пощеголять.

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А вам девочка на фото тоже кажется «не очень», или артистка преувеличивает?