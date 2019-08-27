КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Волочкова пришла на разминку в балетную студию на каблуках

После премьеры спектакля «Балерина в зазеркалье цирка» знаменитость жаловалась на боли в стопе и увеличенную суставную шишку.

Волочкова пришла на разминку в балетную студию на каблуках
Анастасия Волочкова (Фото: Globallookpress.com)

43-летняя Анастасия Волочкова пришла на разминку в балетную студию на каблуках. Знаменитость не скрывает, что отдает предпочтение обуви на высокой платформе. Даже на тренировке артистка не готова отказываться от любимых туфель. Примечательно, что ранее экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова выходила на беговую дорожку, не снимая пуантов.

Анастасия Волочкова на разминке в балетной студии не стала снимать туфли на каблуках (Фото: Instagram.com/volochkova_art)

После премьеры спектакля «Балерина в зазеркалье цирка» Волочкова жаловалась на боли в стопе и увеличенную суставную шишку. Однако проблемы с ногой не мешают Анастасии позировать в туфлях на высоком каблуке. Напомним, что летние каникулы балерина провела на греческой вилле близких друзей. Каждое утро артистка плавала в бассейне, не забывая об упражнениях на растяжку. Знаменитость уже давно ограничила свой дневной рацион: говоря о питании, Анастасия не без иронии подметила, что практически ничего не ест. На обед Волочкова позволяет себе полакомиться баклажанной икрой, сваренными всмятку яйцами и овощными супами, приправленными острым красным перцем. Этот ингредиент балерина добавляет и в легкие салаты вместо приправы и соли.

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Волочкова пришла на разминку в балетную студию на каблуках
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