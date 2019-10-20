Исхаков показал подросшую дочь от Полины Гагариной

Маленькая Мия, как и ее звездная мама, увлеклась музыкой.

32-летняя Полина Гагарина часто публикует в Instagram семейные снимки, позируя перед объективом фотокамеры вместе с супругом, модным фотографом Дмитрием Исхаковым, и 12-летним сыном Андреем. Первенца выпускница «Фабрики звезд» родила от актера Петра Кислова.

Во второй раз певица вышла замуж спустя четыре года после развода. А в апреле 2017-го у Полины и Дмитрия родилась общая дочь — Мия. Знаменитость приняла решение не показывать малышку широкой публике. Так же, к слову, поступила и Виктория Дайнеко.

По словам Гагариной, пока она не готова выводить малышку в свет. Возможно, когда Мия немного подрастет, они с Дмитрием представят дочь широкой публике. Несмотря на это, на личной страничке в Instagram Исхаков все-таки поделился свежим видеороликом с участием двухлетней малышки, предусмотрительно посадив ее спиной к камере.

«Поля говорит, у Миюши отличное чувство ритма. Что же, English мы уже выучили, пора садиться за инструмент», — отметил возлюбленный Полины.

Одной из первый ролик Дмитрия оценила соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко.

«Огромный детеныш уже», — добавила телеведущая.

Маленькая Мия, как и ее звездная мама, увлеклась музыкой. Родители девочки стараются не навязывать ей хобби, считая, что их наследница сама определится с будущей профессией.