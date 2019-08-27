Звездный стиль

Дайнеко в брючном костюме отдала предпочтение розовой палитре

Ранее Александр Васильев сравнивал певицу с набоковской Лолитой.

Дайнеко в брючном костюме отдала предпочтение розовой палитре
Виктория Дайнеко (Фото: Globallookpress.com)

32-летняя Виктория Дайнеко опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото из недавней импровизированной фотосессии. В кадре экс-возлюбленная музыканта Дмитрия Клеймана позирует на фоне белой иномарки со связкой шаров, привязанных к пассажирскому сиденью.

«Угадаете, какой у меня любимый цвет?!» — не без иронии обратилась к подписчикам Дайнеко.

Дело в том, что знаменитость отдала предпочтение монохромному стилю, примерив брючный костюм нежно-розового оттенка. В качестве контрастной детали Виктория надела молочно-белый топ. Образ певицы дополнили серьги-подвески и туфли-лодочки.

Виктория Дайнеко выбрала любимую цветовую палитру, примерив брючный костюм нежно-розового оттенка (Фото: Instagram.com/victoriadaineko)

Для фотосессии знаменитость выбрала любимую цветовую палитру. К слову, ранее певица появлялась в розово-пудровом платье на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ». Еще ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев называл Викторию «набоковской Лолитой». Комментируя гардероб певицы, соведущий Эвелины Хромченко заверил, что образ Дайнеко кажется ему весьма противоречивым. Так как в нем присутствуют две составляющие: с одной стороны, Виктория часто одевается, как женщина-вамп — пользуется алой помадой. А с другой — исполнительница обладает детским голоском и непосредственностью, словно она только-только вышла из подросткового возраста, утверждал историк моды.

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Виктория ДайнекоЗвездный стильстройностьФигура

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Дайнеко в брючном костюме отдала предпочтение розовой палитре
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