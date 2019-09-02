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Гагарина пропустила школьную линейку 11-летнего сына

Певица не сомневается, что уже вечером Андрей поделится с ней своими впечатлениями.

Гагарина пропустила школьную линейку 11-летнего сына
Полина Гагарина (Фото: Globallookpress.com)

Полина Гагарина призналась, что не смогла присутствовать на школьной линейке одиннадцатилетнего сына. В отличие от других знаменитостей, среды которых певица Жасмин, актриса Екатерина Климова, украинская исполнительница Ани Лорак, Кристина Орбакайте, Юлия Барановская, Екатерина Шпица, Эвелина Бледанс, Наталья Водянова, супруга модного фотографа Дмитрия Исхакова пропустила День знаний. При этом наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале не сомневается, что все прошло отлично. Полина посетовала на то, что сын запретил родственникам публиковать в соцсетях фоторепортаж с места событий.

«Поэтому буду слушать вечером, что расскажет», — поделилась своими планами певица.

Напомним, что сына Полина Гагарина родила от бывшего мужа Петра Кислова. В отношениях с фотографом Дмитрием Исхаковым на свет появилась дочь Мия, в апреле малышке исполнилось два годика. В одном из интервью певица призналась, что привыкла к чистоте и порядку. Именно поэтому, когда исполнительница возвращается домой после гастролей и концертов, она затевает масштабную уборку.

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дети звездЗвездные детиПетр КисловПолина Гагарина

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Гагарина пропустила школьную линейку 11-летнего сына
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