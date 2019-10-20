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«Третьего ноября Таня выйдет на лед»: Авербух рассказал о шоу с Тотьмяниной

Фигурист уверен, что спортсменка быстро восстановится после операции.

«Третьего ноября Таня выйдет на лед»: Авербух рассказал о шоу с Тотьмяниной
Тотьмянина. Фото Global look press

Илья Авербух, рассказал «Вечерней Москве», что постоянно на связи с Татьяной Тотьмяниной. Он уверен, что фигуристка быстро восстановится после операции по удалению желчного пузыря и выйдет вместе со всеми на лед.

«Операция прошла хорошо. С переломом ноги она долго мучилась, но на данный момент сомнений, что третьего ноября Таня выйдет на лед в шоу Игоря Крутого, у меня нет», — прокомментировал он.

Речь идет о юбилейном вечере Игоря Крутого, на котором выступят такие звезды, как Лара Фабиан, Андреа Бочелли, Димаш, Аида Гарифуллина, Юрий Башмет. В числе приглашенных звезд, кроме Татьяны Тотьмяниной, Алексей Ягудин, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Екатерина Боброва, Елена Родионова.

Илью Авербуха Игорь Крутой пригласил в качестве режиссера шоу. Его соавтором выступит Алексей Сеченов.

Авербух также поделился своими планами на новое телевизионное ледовое шоу на ТВ вроде «Ледникового периода». По словам фигуриста, он не против опять поучаствовать в подобном проекте. И, если Первый канал будет не против, шоу может состояться уже в следующем году.

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«Третьего ноября Таня выйдет на лед»: Авербух рассказал о шоу с Тотьмяниной
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