ЗВЕЗДЫ

Лобачева не скрывает, что абсолютно счастлива с новым супругом

Несмотря на развод с Ильей Авербухом, знаменитая фигуристка не запрещает 15-летнему сыну общаться с отцом.

Лобачева не скрывает, что абсолютно счастлива с новым супругом
Ирина Лобачева/Фото: Андрей Кара/КП

46-летняя фигуристка Ирина Лобачева не скрывает, что счастлива рядом с новым супругом. Выйти замуж второй раз спортсменка смогла лишь год назад – избранником Ирины стал коллега по льду, фигурист Иван Третьяков. Журналистам Лобачева рассказала, что разница в возрасте ни ее, ни супруга не пугает. После череды неудачных отношений, многие из которых заканчивались для мужчин трагично, Лобачева наконец нашла того единственного, с кем может быть спокойна за будущее.

И Лобачева, и Третьяков много работают, констатирует «Комсомольская правда». Из-за высокой занятости матери сын спортсменки – 15-летний Мартин – живет с отцом, Ильей Авербухом. Тренер признался, что ему и наследнику комфортно вдвоем. При этом официально Авербух после развода с Лобачевой так и не женился.

Причиной развода Авербух и Лобачева называют исчерпавшие себя чувства – профессионалы пробыли в браке почти четверть века. Подкосила институт брака и трагедия – Ирина не смогла стать матерью вновь из-за выкидыша. Сейчас тренер уверена – невзгоды больше не настигнут ее, ведь самые страшные моменты в своей жизни она уже пережила.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Илья АвербухИрина ЛобачеваЛобачева и АвербухЛобачева последние новостифигурное катание
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лобачева не скрывает, что абсолютно счастлива с новым супругом
Интересно?
Поделись с друзьями: