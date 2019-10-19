Лобачева не скрывает, что абсолютно счастлива с новым супругом

46-летняя фигуристка Ирина Лобачева не скрывает, что счастлива рядом с новым супругом. Выйти замуж второй раз спортсменка смогла лишь год назад – избранником Ирины стал коллега по льду, фигурист Иван Третьяков. Журналистам Лобачева рассказала, что разница в возрасте ни ее, ни супруга не пугает. После череды неудачных отношений, многие из которых заканчивались для мужчин трагично, Лобачева наконец нашла того единственного, с кем может быть спокойна за будущее.

И Лобачева, и Третьяков много работают, констатирует «Комсомольская правда». Из-за высокой занятости матери сын спортсменки – 15-летний Мартин – живет с отцом, Ильей Авербухом. Тренер признался, что ему и наследнику комфортно вдвоем. При этом официально Авербух после развода с Лобачевой так и не женился.

Причиной развода Авербух и Лобачева называют исчерпавшие себя чувства – профессионалы пробыли в браке почти четверть века. Подкосила институт брака и трагедия – Ирина не смогла стать матерью вновь из-за выкидыша. Сейчас тренер уверена – невзгоды больше не настигнут ее, ведь самые страшные моменты в своей жизни она уже пережила.