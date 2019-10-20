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Ягудин рассказал, как протекала болезнь Тотьмяниной

Бывший фигурист отметил, что проблемы начались два года назад.

Ягудин рассказал, как протекала болезнь Тотьмяниной
Татьяна Тотьмянина. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Сегодня за состояние здоровья известной российской фигуристки Татьяны Тотьмяниной, как-будто переживать уже не приходится. Она успешно прооперирована и сейчас восстанавливает силы.

О том, как протекала болезнь, в программе «Центральное телевидение» журналистам рассказал супруг спортсменки Алексей Ягудин. По словам бывшего фигуриста, впервые о новообразованиях в желчном пузыре у Татьяны они узнали пару лет назад во время планового осмотра, и посоветовали звезде спорта следить за их динамикой.

Спустя год медики выяснили, что число новообразований серьезно выросло, а еще через год Татьяна уже начала чувствовать себя плохо – многочисленные опухоли росли быстро. Позже выяснилось, что желчный пузырь придется удалить.

Причем вероятность онкологии медики оценивали 50 на 50. И сказали это прямо, отметив, что желчный пузырь придется удалить. А пока он в организме, сказать с полной уверенностью рак это или нет, сказать невозможно.

Напомним, после того, как Татьяна Тотьмянина была прооперирована, специалисты провели гистологическое исследование и выяснили, что онкологии у бывшей спортсменки нет.

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Алексей Ягудинборьба с онкологиейТатьяна ТотьмянинаТотьмянина последние новости
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Ягудин рассказал, как протекала болезнь Тотьмяниной
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