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Отец Цоя негативно воспринял появление новой версии гибели сына

Роберт Цой заявил, что устал от постоянных «расследований», которые проводятся ради хайпа.

Отец Цоя негативно воспринял появление новой версии гибели сына
Виктор Цой/Фото: https://www.instagram.com/p/B3kHNTqhbsR/

Отец Виктора Цоя Роберт в штыки воспринял появление новой версии гибели сына. Ранее журналисты совместно с экспертами петербургского Института безопасности дорожного движения озвучили мысль, что знаменитого музыканта можно было бы спасти, если бы дорожное покрытие, по которому ехал в день трагедии «Москвич», соответствовало нормам ГОСТа. Эксперты изучили фотографии с места трагедии и отметили, что на опасном участке не было предупреждающих знаков о резком повороте и снижении скорости. Из-за отсутствия предупреждений Цой не успел среагировать, и его автомобиль вылетел на встречную полосу прямо под автобус.

Отец Цоя Роберт заявил, что устал от постоянных версий. Для Gazeta.ru мужчина пояснил, что озвученная теория не является новой – он лично рассуждал также около 30 лет назад, когда не стало его сына. Попытки добраться до истины Цой-старший назвал «хайпом» и «желанием прославиться».

«Эта версия была очевидна уже на второй день после аварии. Я ее высказал в свое время, почти 30 лет назад, и сейчас они это откопали и опять мусолят», — отрезал он.

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Отец Цоя негативно воспринял появление новой версии гибели сына
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