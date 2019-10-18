Отец Цоя негативно воспринял появление новой версии гибели сына

Отец Виктора Цоя Роберт в штыки воспринял появление новой версии гибели сына. Ранее журналисты совместно с экспертами петербургского Института безопасности дорожного движения озвучили мысль, что знаменитого музыканта можно было бы спасти, если бы дорожное покрытие, по которому ехал в день трагедии «Москвич», соответствовало нормам ГОСТа. Эксперты изучили фотографии с места трагедии и отметили, что на опасном участке не было предупреждающих знаков о резком повороте и снижении скорости. Из-за отсутствия предупреждений Цой не успел среагировать, и его автомобиль вылетел на встречную полосу прямо под автобус.

больше по теме Выдвинута новая версия гибели Виктора Цоя Свое расследование провел журналист Лев Годованник.

Отец Цоя Роберт заявил, что устал от постоянных версий. Для Gazeta.ru мужчина пояснил, что озвученная теория не является новой – он лично рассуждал также около 30 лет назад, когда не стало его сына. Попытки добраться до истины Цой-старший назвал «хайпом» и «желанием прославиться».

«Эта версия была очевидна уже на второй день после аварии. Я ее высказал в свое время, почти 30 лет назад, и сейчас они это откопали и опять мусолят», — отрезал он.