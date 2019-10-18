Отец Цоя негативно воспринял появление новой версии гибели сына

Отец Виктора Цоя Роберт в штыки воспринял появление новой версии гибели сына. Ранее журналисты совместно с экспертами петербургского Института безопасности дорожного движения озвучили мысль, что знаменитого музыканта можно было бы спасти, если бы дорожное покрытие, по которому ехал в день трагедии «Москвич», соответствовало нормам ГОСТа. Эксперты изучили фотографии с места трагедии и отметили, что на опасном участке не было предупреждающих знаков о резком повороте и снижении скорости. Из-за отсутствия предупреждений Цой не успел среагировать, и его автомобиль вылетел на встречную полосу прямо под автобус.
Отец Цоя Роберт заявил, что устал от постоянных версий. Для Gazeta.ru мужчина пояснил, что озвученная теория не является новой – он лично рассуждал также около 30 лет назад, когда не стало его сына. Попытки добраться до истины Цой-старший назвал «хайпом» и «желанием прославиться».
«Эта версия была очевидна уже на второй день после аварии. Я ее высказал в свое время, почти 30 лет назад, и сейчас они это откопали и опять мусолят», — отрезал он.