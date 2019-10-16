Билеты на концерты группы «Кино» начнут продавать за год до события

Через год — 31 октября в Петербурге и 21 ноября 2020 года в Москве — легендарная отечественная рок-группа «Кино» соберется снова. Как уже сообщала Teleprogramma.pro, в основу программы составит настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с его оригинальных записей. Шоу продюсирует сын музыканта — Александр Цой.

Событие обещает быть таким масштабным, что билеты за него начнут продавать за год. Продажи стартуют 31 октября 2019-го, об этом сообщается в официальной группе мероприятия ВКонтакте. Там же есть фотографии с репетиций, которые проводят музыканты «Кино».

«Кроме голоса с мастер-лент будут использоваться настоящие клавишные партии, которые не всегда хорошо слышны на альбомах. Все найденные во время подготовки программы раритетные кусочки аудио и музыкальные наброски мы тоже используем в концерте», — обещают организаторы.

Отметим, что у пользователей социальной сети пока интерес к предстоящим концертам пока невелик. Во «встречах» состоит в общей сложности около 300 человек.

А вы пойдете на это грандиозное шоу?