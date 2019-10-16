ЗВЕЗДЫ

Билеты на концерты группы «Кино» начнут продавать за год до события

Воссозданный музыкальный коллектив выступит вместе с голосом Виктора Цоя.

Билеты на концерты группы «Кино» начнут продавать за год до события
Виктор Цой. Стоп-кадр из фильма «Игла». Фото: Russian Look

Через год — 31 октября в Петербурге и 21 ноября 2020 года в Москве — легендарная отечественная рок-группа «Кино» соберется снова. Как уже сообщала Teleprogramma.pro, в основу программы составит настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с его оригинальных записей. Шоу продюсирует сын музыканта — Александр Цой.

Событие обещает быть таким масштабным, что билеты за него начнут продавать за год. Продажи стартуют 31 октября 2019-го, об этом сообщается в официальной группе мероприятия ВКонтакте. Там же есть фотографии с репетиций, которые проводят музыканты «Кино».

«Кроме голоса с мастер-лент будут использоваться настоящие клавишные партии, которые не всегда хорошо слышны на альбомах. Все найденные во время подготовки программы раритетные кусочки аудио и музыкальные наброски мы тоже используем в концерте», — обещают организаторы.

Отметим, что у пользователей социальной сети пока интерес к предстоящим концертам пока невелик. Во «встречах» состоит в общей сложности около 300 человек.

А вы пойдете на это грандиозное шоу?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ЦойВиктор ЦойГруппа "Кино"концертМоскварок-группарок-концертрок-музыка
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Билеты на концерты группы «Кино» начнут продавать за год до события
Интересно?
Поделись с друзьями: