«Кукушка» раздора: как Кормухина поссорилась с Гагариной из-за песни Цоя 

Стало известно о том, что известная исполнительница Ольга Кормухина собирается судиться с Полиной Гагариной, обвиняя свою коллегу в незаконном исполнении песни Виктора Цоя «Кукушка».

Ольга Кормухина, по ее словам, протестует против того, что Полина Гагарина исполняет песню, используя аранжировку авторства Кормухиной и инструментальный фрагмент, сочиненный Алексеем Беловым.

Роберт Цой: «Кто такая Кормухина?»

Нам стало интересно – а как относится к этому конфликту отец легендарного музыканта, Роберт Цой? Но на вопрос корреспондента портала Teleprogramma.pro – чье исполнение «Кукушки» ему нравится больше? – Роберт Максимович признался:

«Я не в курсе дела вообще, и мне без разницы. Не помню, честно говоря, кажется, в исполнении Гагариной я слышал песню. А кто такая Кормухина? Я не знаю ее… В первый раз слышу».

Как известно, скоро в Москве и Санкт-Петербурге пройдут концерты группы «Кино», в которых самое непосредственное участие примет Александр Цой, сын Виктора.

Александр – успешный музыкант. Мы спросили Роберта Цоя – будет ли его внук выходить на сцену, или его участие в концертах заключается в организаторской работе?

«Я не знаю, в качестве кого он выступает, — ответил Роберт Максимович. — По-моему, вместе с Каспаряном они это организовывают (Юрий Каспарян – рок-музыкант, известный как гитарист группы «Кино», — Прим. ред.). С Александром – да, поддерживаем отношения, правда, в последнее время редко видимся, у него свои дела, у меня свои…».

На наш вопрос – планирует ли отец Виктора Цоя посетить концерт группы «Кино», Роберт Максимович ответил, что в настоящее время он находится в Геленджике. Отдыхает, лечится. Мы желаем ему здоровья.

Ольга Кормухина: «Никаких комментариев, все – на пресс-конференции!»

Ольга Кормухина, едва услышав, на какую тему с ней хочет пообщаться наш корреспондент, пригласила посетить пресс-конференцию 17 октября.

«Никаких комментариев, только на пресс-конференции!» – подчеркнула известная певица.

Напомним, песня «Кукушка» была написана Виктором Цоем незадолго до его трагической гибели. Свидетелем создания песни был Юрий Каспарян, — вместе с Виктором они тогда отдыхали под Юрмалой. Каспарян вспоминал потом, что «Кукушка» стала для Виктора очень личной песней, он много времени проводил наедине с собой в студии, придумывая мелодические ходы.

Уже после его гибели музыканты «Кино» перезаписали «Кукушку» и включили композицию в «Черный альбом».

Песни Цоя, как мы знаем, пели и продолжают петь многие музыканты. Одной из самых популярных композиций Цоя стала «Кукушка» — ее исполняли Земфира, «Би-2», Алина Орлова, «ДДТ»… Каждый из них вносит в нее что-то свое, личное, и каждый раз получается новая версия известной песни.

Ольга Кормухина представила свое исполнение «Кукушки» в 2011 году. А в 2015-м мы впервые услышали ее в исполнении Полины Гагариной – песня прозвучала в фильме «Битва за Севастополь».

И вот – конфликт. Между двумя певицами, каждая из которых не нуждается в представлении, у каждой из которых – огромная армия поклонников.

Почему Ольга Кормухина решила предъявить свои обвинения только сейчас, спустя 5 года после первого исполнения «Кукушки» Гагариной? Что именно стало камнем преткновения, в чем конкретно она обвиняет Полину? Нам еще предстоит узнать ответы на все эти вопросы.

А чье исполнение легендарной «Кукушки» больше нравится вам?