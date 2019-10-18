НОВОСТИ

Семья Заворотнюк назвала время и дату для коллективной молитвы

С такой инициативой выступила поклонница звезды, а близкие актрисы поддержали идею.

Семья Заворотнюк назвала время и дату для коллективной молитвы
Анастасия Заворотнюк. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

В условиях, когда родные Анастасии Заворотнюк, крайне дозировано рассказывают о состоянии здоровья актрисы, в Instagram, на странице, которую ведет дочь «прекрасной няни» Анна Заворотнюк, появилась очередная публикация.

В ней содержится просьба о проведении коллективной молитвы, которую предложила устроить одна из подписчиц на аккаунт. Отмечается, что все желающие могут присоединиться к молитве 18 октября с 6.00 до 7.00 утра по московскому времени. Помолиться за Анастасию Заворотнюк могут все желающие вне зависимости от того, где они находятся.

Семья звезды поддержала эту идею, отметив, что такая молитва будет очень сильной, а энергетический посыл будет точно услышан.

Напомним, многие российские звезды признавалась, что очень переживают за Анастасию Заворотнюк. А тезка актрисы, Анастасия Волочкова призналась как-то, что молится за звезду.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиАнастасия Заворотнюк ракЗаворотнюк последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Семья Заворотнюк назвала время и дату для коллективной молитвы
Интересно?
Поделись с друзьями: