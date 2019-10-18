Семья Заворотнюк назвала время и дату для коллективной молитвы

С такой инициативой выступила поклонница звезды, а близкие актрисы поддержали идею.

В условиях, когда родные Анастасии Заворотнюк, крайне дозировано рассказывают о состоянии здоровья актрисы, в Instagram, на странице, которую ведет дочь «прекрасной няни» Анна Заворотнюк, появилась очередная публикация.

В ней содержится просьба о проведении коллективной молитвы, которую предложила устроить одна из подписчиц на аккаунт. Отмечается, что все желающие могут присоединиться к молитве 18 октября с 6.00 до 7.00 утра по московскому времени. Помолиться за Анастасию Заворотнюк могут все желающие вне зависимости от того, где они находятся.

Семья звезды поддержала эту идею, отметив, что такая молитва будет очень сильной, а энергетический посыл будет точно услышан.

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Напомним, многие российские звезды признавалась, что очень переживают за Анастасию Заворотнюк. А тезка актрисы, Анастасия Волочкова призналась как-то, что молится за звезду.