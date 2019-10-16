Заворотнюк отказалась от вакцины, которая продлила жизнь Фриске

Близкие семьи актрисы Анастасии Заворотнюк заявили, что звезда отказалась от вакцины, которая несколько лет назад продлила жизнь певице Жанне Фриске. Одна ампула этого препарата стоит 12 тысяч евро, что в переводе примерно 850 тысяч рублей.

Этой инъекции в России пока нет. Анастасии Заворотнюк пришлось бы ехать в американскую клинику. Настя и ее близкие от этой идеи отказались. При этом известно, что актрису обследовали польские и немецкие врачи. В итоге, по совету друзей Петра Чернышева, актриса приняла решение лечиться в России, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Заворотнюк перенесла операцию в одной из частных клиник Москвы Об этом рассказал близкий друг семьи, который находится на связи с Петром Чернышевым.

Отметим, что чудо-вакцина смогла лишь на время продлить жизнь экс-солистке группы «Блестящие». В свое время она не стала отказываться от экспериментального лечения в американской клинике. Звезда понимала, что это ее единственный шанс.

Кстати, после вакцины Фриске какое-то время чувствовала себя лучше. Она вернулась в Россию, но спустя несколько месяцев болезнь снова дала о себе знать. Причем Фриске уже не могла второй раз использовать вакцину, потому что организм к ней привык и эффекта бы не последовало.