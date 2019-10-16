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Заворотнюк отказалась от вакцины, которая продлила жизнь Фриске

Одна ампула препарата стоит 12 тысяч евро.

Заворотнюк отказалась от вакцины, которая продлила жизнь Фриске
Заворотнюк не поехала на лечение в США/globallookpress.com

Близкие семьи актрисы Анастасии Заворотнюк заявили, что звезда отказалась от вакцины, которая несколько лет назад продлила жизнь певице Жанне Фриске. Одна ампула этого препарата стоит 12 тысяч евро, что в переводе примерно 850 тысяч рублей.

Жанна Фриске. Фото
Американская вакцина лишь на время продлила жизнь Фриске/globallookpress.com

Этой инъекции в России пока нет. Анастасии Заворотнюк пришлось бы ехать в американскую клинику. Настя и ее близкие от этой идеи отказались. При этом известно, что актрису обследовали польские и немецкие врачи. В итоге, по совету друзей Петра Чернышева, актриса приняла решение лечиться в России, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что чудо-вакцина смогла лишь на время продлить жизнь экс-солистке группы «Блестящие». В свое время она не стала отказываться от экспериментального лечения в американской клинике. Звезда понимала, что это ее единственный шанс.

Кстати, после вакцины Фриске какое-то время чувствовала себя лучше. Она вернулась в Россию, но спустя несколько месяцев болезнь снова дала о себе знать. Причем Фриске уже не могла второй раз использовать вакцину, потому что организм к ней привык и эффекта бы не последовало.

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Заворотнюк отказалась от вакцины, которая продлила жизнь Фриске
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