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Волочкова призналась, что молится за здоровье Заворотнюк

При этом балерина прекрасно помнит, чем завершилась история с Жанной Фриске.

Волочкова призналась, что молится за здоровье Заворотнюк
Волочкова переживает за здоровье Заворотнюк/globallookpress.com

Танцовщица Анастасия Волочкова призналась, что каждый день молится за здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк, с которой вместе в свое время участвовала в одном из популярных телевизионных проектов. Напомним, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» не так давно перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли головного мозга в одной из столичных частных клиник. Сейчас она находится на реабилитации.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк после операции проходит реабилитацию/globallookpress.com

«За Настю я молюсь и желаю ей скорейшего выздоровления. Конечно, вспоминается история Жанны Фриске, которая, как и Настя, узнала о своей болезни после рождения ребенка», — заявила балерина.

Добавим, что в свое время Иосиф Кобзон, который скончался в августе 2018 года, рассказывал, что две самые опасные опухоли – это рак мозга и поджелудочной железы. Дело в том, что они развиваются очень стремительно.

Тогда Кобзон также говорил, что вакцина, которую употребляла певица Жанна Фриске не более, чем допинг. Да, препарат на время приостановил развитие раковых клеток, но затем звезде снова стало хуже и от болезни она уже не оправилась, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что за последний месяц в СМИ появилось огромное количество версий и предположений, что происходит со звездой сериала «Моя прекрасная няня». Некоторые заголовки буквально пестрили неправдой. Утверждалось, что у актрисы произошел отек мозга. Была даже версия, что ее тайно похоронили на одном из кладбищ Подмосковья. Лишь, когда родные прервали молчание, поток лживой информации о звезде несколько стих.

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Волочкова призналась, что молится за здоровье Заворотнюк
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