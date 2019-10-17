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Михаил Пореченков впервые за долгое время вышел в свет с женой

Актер сыграл главную роль в новом сериале «Полярный», который выходит на ТНТ. На премьере он появился с супругой Ольгой.

Михаил Пореченков впервые за долгое время вышел в свет с женой
Михаил Пореченков с женой Ольгой. Фото: Кристина Десятова

В Москве прошла премьера сериала «Полярный». Сюжет фильма завязан на истории бывшего бандита по кличке Витя Мясник. В 90-е он был грозой криминального мира, а сегодня мирно живет за городом. Неожиданно в его жизнь возвращаются люди из прошлого, в результате чего Витя оказывается вынужден спасаться бегством. Так он оказывается на железнодорожной станции под названием «Полярный». Главные роли в сериале сыграли Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин и Катерина Шпица. 

На премьере сериала Михаил Пореченков появился со своей супругой. Актер выбрал для вечера классический костюм и белую рубашку, а его супруга Ольга — платье в горох и кардиган. «Захотел, чтобы она увидела первая», — заметил народный артист России. 

Напомним, Ольга — вторая официальная жена Михаила Пореченкова. Они познакомились в 1999 году, а поженились в 2000-м. Пра воспитывает троих детей — Михаила, Марию и Петра. Супруги нечасто выходят в свет вместе, один выход — один из немногих за последнее время.

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«Полярный»Иван ОхлобыстинКатерина ШпицаМихаил Пореченковновый сериалПремьераТНТ
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Михаил Пореченков впервые за долгое время вышел в свет с женой
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