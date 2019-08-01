Михаил Пореченков: «Сейчас работаем над продолжением сериала «Гадалка»

После завершения в Нижнем Новгороде кинофестиваля ГОРЬКИЙ Fest, президентом которого он является, Михаил рассказал Teleprogramma.pro о ближайших планах и последних событиях в жизни.

После завершения в Нижнем Новгороде кинофестиваля ГОРЬКИЙ Fest, президентом которого являлся Михаил Пореченков, актер рассказал Teleprogramma.pro о ближайших планах и последних событиях в своей жизни.

— Фестиваль провели, теперь поеду отдыхать. Устал, особенно после выпуска в МХТ имени Чехова спектакля «Бег», который длился пять месяцев. Было интересно, хоть и тяжело. Но, по-моему, у нас все получилось. Теперь отдохнем с семьей!

— Чем запомнится неделя, проведенная в Нижнем Новгороде?

— На фестиваль я приехал на мотоцикле, преодолев 600 километров от Москвы до Нижнего Новгорода за шесть часов. Предложил своим друзьям устроить мотопробег, приурочив его к открытию кинофестиваля. А заодно продемонстрировать, что мы молодые, дерзкие и готовы к сотрудничеству.

Мы не хотим быть похожими на других, быть серьезными дядьками, рассуждающими о трудностях кинематографа. Да нет, кино – это веселая штука, как и в самой жизни, гораздо больше веселья, нежели грусти. На мотоцикле теперь езжу с умеренной скоростью, как Остап Бендер, уважая Уголовный кодекс и правила ПДД. Мы ехали спокойно, никуда не торопились, главным было живыми и здоровыми добраться до цели и сказать, что мы это сделали. Сел на мотоцикл после большого перерыва и поначалу даже побаивался. Да я и когда фестиваль начинаю, каждый раз боюсь, думаю, как все пройдет.

В этом году на фестиваль приехал мой старший сын Володя, это вообще первый в его жизни кинофестиваль. У него выдалось несколько свободных дней между съемками в большом историческом проекте «Сердце Пармы» режиссера Антона Мегердичева. Мы вместе с сыном работаем в МХТ имени Чехова, и у него там уже довольно много спектаклей, так что встречаемся мы часто. Я очень рад, что Вовка движется в правильную сторону.

— Что-то поменялось в мироощущении после того, как в марте отпраздновали юбилей, а потом еще и получили звание народного артиста?

— В марте мне исполнилось 50 лет, и наступил момент, как говорит мой друг Константин Юрьевич Хабенский, приезжая из Петербурга в Москву: «Ну вот, посмотри на эту площадку — все во МХАТе. Вот кресло Станиславского, вот Немировича… Лучшая площадка страны. Все. Дальше нужно искать новые цели». Я соглашаюсь: «Ну давай биться, давай!».

Мы считаем себя театральными артистами и, конечно, стремимся к признанию, узнаваемости, каким-то творческим высотам. Но звания в театре ведь тоже не просто так дают, это результат колоссальной работы артистов. Им приходится очень много тратить и отдавать себя людям. Понимаю, что дальше мне нужно поставить перед собой какую-то новую цель.

Сейчас меня максимально занимает театр, в мае выпустили в МХТ имени Чехова спектакль «Бег» по Булгакову, где я играю Григория Чарноту. Второго сентября откроем новый сезон, будем встречаться с Сергеем Васильевичем Женовачом и обсуждать новые предложения. Мне нравится с ним работать, импонирует его манера, нравится тонкость работы, внутренняя структура. В этом сотрудничестве мне все подходит! В работе с Сергеем Васильевичем я могу озорничать, вести себя азартно и весело, и он мне это позволяет. Потому что в этом озорстве я ищу те моменты и крючки, которыми я могу зацепиться за роль, которую буду делать дальше. Она же не приходит сразу целиком, не ложится перед тобой: «На, возьми меня». Никто не знает, из какого мусора растут стихи и какое огромное количество усилий мы совершаем.

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— А как же кинематограф?

— Кино в жизни тоже будет, это же еще и основной заработок. Сейчас обсуждаем с моим другом, режиссером Ильей Казанковым, продолжение сериала «Гадалка». Конечно, нас это заводит, и мы пытаемся сочинить историю непростого человека. Всегда тяжело повторять героя, надо что-то менять в нем, придумывать ему другие обстоятельства, в которых он окажется парадоксальным. Рано или поздно приходишь к пониманию того, что ты встал на рельсы и делаешь одно и то же. И ты понимаешь, что это получается. Пожалуй, это самый опасный путь. Надо что-то менять и становиться другим. Война – дело молодых, а мы хотим оставаться молодыми.