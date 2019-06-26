Любитель экстрима: Михаил Пореченков утопил квадроцикл

50-летний актер Михаил Пореченков любит экстремальные развлечения и виды спорта. На протяжении всей жизни он питал особые чувства к мотоциклам. Видимо, недавно ему полюбился еще один экстремальный транспорт – квадроцикл. Правда, недавний его заезд на нем трудно назвать удачным.

Несколько часов назад Пореченков опубликовал в своем блоге серию снимков, где показал, как переправлялся на квадроцикле через реку. В итоге транспорт полностью ушел под воду. Новую публикацию Пореченков подписал лишь одним словом – «Покатались!». Поклонники актера захотели узнать подробности произошедшего.

Однако Михаил оставил этот комментарий без ответа.

Добавим, Пореченков из года в год остается в прекрасной физической форме. Если выдается хотя бы пара свободных часов, то он сразу бежит в спортивный зал на тренировку. Причем, Михаил предпочитает заниматься со своими 16-летним сыном.

В этом году актер отметил не только большой юбилей, но и получил звание народного артиста России. Об этом стало известно через несколько дней после его дня рождения.