«Это было соревнование»: Серябкина обвинила Темникову в ревности в свой адрес

Бывшие солистки группы «Серебро» Ольга Серябкина (псевдоним Molly) и Елена Темникова когда-то были подругами и полностью доверяли друг другу. Но оказалось, что между ними давно пробежала черная кошка. Темникова в одном из интервью заявляла, что не раз ловила на лжи свою приятельницу и это ей в конце концов надоело. Кроме того, ей претил якобы роман Ольги с женатым продюсером Максимом Фадеевым.

больше по теме Серябкина честно рассказала об особенных отношениях с Фадеевым Molly пришла на интервью к Ксении Собчак.

Серябкина на шоу «Осторожно, Собчак!» рассказала свою версию. По ее словам, у нее никогда не было любовных отношений с продюсером, к нему она по-прежнему относится, как к отцу.

Лена же какое-то время занимала место лидера в их коллективе. Позже Ольга стала расти творчески и Фадеев стал ее выделять, поэтому ведущая роль Темниковой оказалась под вопросом. Естественно, что ей это не понравилось. «Я с ней это не обсуждала. Но это было некое соревнование, кто лучше», — сказала Molly.

Собчак в ходе интервью также намекнула, что между Серябкиной и Темниковой была некая связь, она назвала ее «чуть ли не любовная». Ольга оставила этот словесный выпад без комментария, не подтвердив его и не опровергнув. Хотя ранее она уже рассказывала журналистам о своем романе с Еленой.