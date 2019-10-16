Серябкина похвасталась Собчак огромными гонорарами у Фадеева

По словам певицы, она больше других зарабатывала в «Серебре».

Ольга Серябкина на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» откровенно ответила на вопросы ведущей о своих заработках у Фадеева. Ксения Анатольевна была удивлена озвученными суммами.

В настоящее время, когда певица выступает под псевдонимом Molly, она получает более 10% от выручки. Работая в группе «Серебро», она имела четкую ставку и зарабатывала больше всех из группы, поскольку еще писала стихи к песням.

«У меня была ставка 2 тысячи евро, но у меня был свой курс. Макс создал такие условия, потому что валюта тогда была нестабильна. За авторские права на песни я получаю около 100 тысяч долларов в триместр», — рассказала Ольга.

По словам певицы, в старости ей пенсия не понадобится.