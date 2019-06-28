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Серябкина призналась, что с Темниковой ее связывала не только дружба

Певица сделала громкое заявление об отношениях с бывшей коллегой.

Серябкина призналась, что с Темниковой ее связывала не только дружба
Серябкина призналась в близких отношениях с Темниковой. Фото: globallookpress.com

Героиней нового выпуска шоу «А поговорить?!» на YouTube стала бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова. В своих откровениях девушка призналась, что у ее коллеги по музыкальному коллективу Ольги Серябкиной и Максима Фадеева была любовная связь. Случалось так, что девушка даже случайно наблюдала откровенные сцены между ними.

Экс-солистка «Серебра» и бывшая подруга Темниковой долго не давала комментариев по поводу причины их конфликтов. Шокирующее заявление Елены стало последней каплей, и Ольга решила расставить все точки над «и», дав откровенное интервью.

Серябкина призналась, что в действительности вовсе не с Фадеевым, а с Темниковой ее связывали отнюдь не дружеские отношения. У них завязался настоящий роман, а в один прекрасный день красавицы даже начали вместе жить.

«Она была моей любовью. Я очень любила ее, доверяла», – призналась Super.ru исполнительница. По словам Ольги, эти романтические отношения разрушились из-за конкуренции и ревности.

Сама Темникова после ухода из «Серебра» заявила: она только рада тому, что их пути с подругой разошлись. Еще будучи участницами группы, девушки настолько нетерпимо относились друг к другу, что на гастролях останавливались в разных гостиничных номерах. Елена долго не могла понять, почему отношения с коллегой разладились, но в итоге певицы смогли прийти к компромиссу. Девушки решили, что будут притворяться подругами, появляясь на публике и на сцене.

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Тэги:

Елена ТемниковаМаксим ФадеевОльга СерябкинаСеребро

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Серябкина призналась, что с Темниковой ее связывала не только дружба
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