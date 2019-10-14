Героиня «Битвы экстрасенсов» прокомментировала иск россиянина к шоу

В одной из программ мужчину выставили, по его словам, убийцей. Он решил защищать свою репутацию.

В СМИ актино обсуждают историю, связанную с жителем Уфы Стасом Булатовым, который подал иск на программу «Битва экстрасенсов». По его словам, участники этого шоу еще несколько лет назад повесели на него страшный ярлык — «убийца».

Героем того самого выпуска стала экс-участница проекта «Дома-2» Джина Изюмская, которая хотела найти людей, виновных в гибели ее возлюбленного Олега Тимофеева. Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент портала Teleprogramma.pro связался непосредственно с Джиной. По ее словам, судьбу жителя Уфы еще несколько лет назад решил суд.

«Его вину доказали. Года через два мне позвонил Игорь (брат-близнец убитого. – Прим. ред.) и сказал: все, его посадили, доказали. Его же посадили не на основании передачи «Битва экстрасенсов». Это произошло через несколько лет», — высказалась Изюмская.

Более того, после обращения в программу она подружилась с Еленой Исевич. Именно эта участница «Битвы экстрасенсов» якобы точно описала судьбу Булатова.

«Исевич сказала: пройдет какое-то время, и вы узнаете, кто это, и его посадят. Прогнозы Лены все сбылись» — уверяет Джина.

Однако никаких сведений о том, что житель Уфы виновен в преступлении, найти не удалось. По официальной версии, с молодого человека в конечном итоге сняли все обвинения. Но постоянные разговоры за спиной мешают ему жить, поэтому мужчина и обратился в суд.