Ставший «маньяком» в «Битве экстрасенсов» мужчина подал в суд на шоу

На популярную телепередачу «Битва экстрасенсов» подал в суд житель Уфы, которому скандальное шоу сломало жизнь. Восемь лет назад мужчина по имени Станислав Булатов стал героем одного из выпусков. Тогда к экстрасенсам за помощью обратилась участница «Дома-2» Диана Изюмская, она хотела узнать, кто убил ее бывшего жениха. Колдуны указали на ни в чем не повинного Стаса.

Девушка поведала, что до отношений с ней, возлюбленный увлекался мужчинами. Экстрасенсы выдвинули теорию, что «убийца» специально грабил гомосексуалистов. Позже с Булатова сняли обвинения, но слухи о том, чем он якобы занимался, остались в народе. И как теперь жить с такой репутацией? Прослыв маньяком, мужчина решил подать иск к популярному телешоу.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Мещанский суд Москвы отклонил иск уфимца, теперь дело должны пересмотреть в Мосгорсуде.

Как вы считаете, правильно ли поступает житель Уфы?