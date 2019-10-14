Экс-участница «Дома-2» ответила россиянину, подавшему в суд на «Битву экстрасенсов»

Житель Уфы Стас Булатов подал в суд на телепередачу «Битва экстрасенсов». Мужчину возмутил тот факт, что на основании одних только умозаключений его обвинили в убийстве человека.

Тот выпуск, в котором назвали имя Стаса в контексте преступления, зрители увидели в конце 2011 года. Джина Изюмская, бывшая участница шоу «Дом-2», попросила магов и волшебников рассказать – кто убил ее жениха, до встречи с ней увлекавшегося мужчинами?

И колдуны назвали имя Стаса Булатова. По их мнению, этот человек считал себя неким «чистильщиком», миссией которого было уничтожение геев, а для отвода глаз он якобы грабил квартиры. Житель Уфы, уставший от негативной «славы» маньяка, решил судиться с программой.

Джина Изюмская: «Все прогнозы экстрасенса Лены Исевич сбылись»

Мы позвонили Джине – той самой женщине, искавшей правды на телешоу, у людей, считающих себя экстрасенсами. По ее мнению, вина Стаса Булатова была доказана в суде, хотя по официальной версии все обвинения с мужчины были сняты.

«Булатов был обвиняемым по делу Олега (Тимофеева, убитого – Прим. ред.). Потом его вину доказали. Года через 2 мне позвонил Игорь (брат-близнец убитого – Прим. ред.) и сказал – все, его посадили, доказали, что это он. Думаю, если его посадили – была достаточная база доказательств. Его же посадили не на основании передачи «Битва экстрасенсов». Это произошло через несколько лет», — рассказала Джина порталу Teleprogramma.pro.

Изюмская призналась также, что Елена Исевич – одна из трех экстрасенсов, участвовавших в той передаче, и высказавшая версию относительно виновности Булатова, — стала потом ее лучше подругой, и что все, что Исевич предсказала, – сбылось:

«Лена Исевич сказала – сейчас будет все неопределенно, вы его не найдете, но пройдет какое-то время, и вы узнаете, кто это, и его посадят. Так и получилось. Прогнозы Лены все сбылись, полностью».

Преступник ли Стас?

Никаких данных о том, что вина Стаса Булатова была доказана, мы не нашли. Официальная версия гласит – обвинения с жителя Уфы были сняты, зато осталась дурная слава: народная молва после той передачи с экстрасенсами утверждала, что Булатов – маньяк, охотящийся за геями.

Именно это заставило Стаса обратиться в суд и потребовать восстановить свое доброе имя и репутацию. Он, как и все мы, живет среди людей – соседей, сослуживцев, знакомых, и ему очень неприятны их напоминания о недоказанной вине.

Может быть, не стоит слепо доверять тем, кто утверждает что-то голословно, даже если это кажется правдой? Все-таки презумпцию невиновности в нашей стране никто не отменял – человек считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана судом.