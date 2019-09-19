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«Наказываю регулярно»: Киркоров поделился методами воспитания детей

Король российской эстрады рассказал, что очень строг с дочерью и сыном.

«Наказываю регулярно»: Киркоров поделился методами воспитания детей
Киркоров, Нетребко с мужем и дети/instagram.com/fkirkorov/

Филипп Киркоров рассказал о методах воспитания детей в своей семье. Оказалось, что внешняя праздная жизнь детей на самом деле не отражает действительности, сообщает «СтарХит».

7-летние Алла-Виктория и Мартин живут в плотном рабочем графике, который включает занятия в школе (Алла – второй класс, Мартин – первый), изучение иностранных языков и спорт. Напомним, в этом году Мартин поступил в Академию ЦСК, до этого он занимался в «Барселоне».

Киркоров признался, что он строгий отец, но при этом справедливый и ответственный.

«И наказываю регулярно, самое страшное для них сейчас — лишить айфонов», — сказал он.

Певец, если есть возможность, всегда готов прийти на помощь своим детям с уроками. Он не преминул отметить, что закончил школу с золотой медалью и силен в химии, физике и истории. Поэтому с удовольствием решает вместе с наследниками замысловатые задачки.

О будущем отпрысков Филипп пока не сильно задумывается, стараясь все свои силы вкладывать в их нынешнее развитие.

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«Наказываю регулярно»: Киркоров поделился методами воспитания детей
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