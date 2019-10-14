Безграмотную Меган Маркл высмеяли за очередную ошибку в цитате

Меган Маркл ежедневно дает поводы для новостей своими нарядами, визитами, заявлениями. На этот раз герцогиня Сассекская прокололась в виртуальном пространстве.
Она процитировала американскую писательницу и поэтессы Майи Энджелоу, допустив ошибку. Поклонники заметили оплошность и высмеяли супругу принца Гарри. Подобное случается не первый раз, герцогиня уже допускала подобные промахи при публикации.
«Всякий раз, когда женщина отстаивает свои права, она, сама того не подозревая, отстаивает права всех женщин (Each time a woman stands up for herself, without knowing it possibly, without claiming it, she stands up for all women)», — появилась запись в Instagram-аккаунте королевской семьи.
Первую ошибку Меган Маркл допустила в слове woman (женщина), оно было написано во множественном числе. А перед ним был употреблен артикль «а», который указывает на единственное число последующего существительного.
«Эта затея требует некоторой грамотности», пишут в комментариях.
В итоге цитату исправили, но шлейф комментариев остался. Несмотря на досадное недоразумение, пост герцогини набрал более сотни тысяч лайков.
Ранее на телеканале Channel 5 вышла документальная лента «Секреты королевских портных», где дизайнер одежды Дэвид Сассун рассказал, что Ее Величеству, как оказалось, были не безразличны бытовые мелочи, сообщает сайт Радио «КП».