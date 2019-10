Безграмотную Меган Маркл высмеяли за очередную ошибку в цитате

Меган Маркл ежедневно дает поводы для новостей своими нарядами, визитами, заявлениями. На этот раз герцогиня Сассекская прокололась в виртуальном пространстве.

Она процитировала американскую писательницу и поэтессы Майи Энджелоу, допустив ошибку. Поклонники заметили оплошность и высмеяли супругу принца Гарри. Подобное случается не первый раз, герцогиня уже допускала подобные промахи при публикации.

больше по теме Принц Гарри и Меган Маркл хотят сбежать от журналистов в Канаду Королевская чета не выдерживает сильного давления прессы на герцогиню.

«Всякий раз, когда женщина отстаивает свои права, она, сама того не подозревая, отстаивает права всех женщин (Each time a woman stands up for herself, without knowing it possibly, without claiming it, she stands up for all women)», — появилась запись в Instagram-аккаунте королевской семьи.

Первую ошибку Меган Маркл допустила в слове woman (женщина), оно было написано во множественном числе. А перед ним был употреблен артикль «а», который указывает на единственное число последующего существительного.

«Эта затея требует некоторой грамотности», пишут в комментариях.

В итоге цитату исправили, но шлейф комментариев остался. Несмотря на досадное недоразумение, пост герцогини набрал более сотни тысяч лайков.

Ранее на телеканале Channel 5 вышла документальная лента «Секреты королевских портных», где дизайнер одежды Дэвид Сассун рассказал, что Ее Величеству, как оказалось, были не безразличны бытовые мелочи, сообщает сайт Радио «КП».