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Поклонницы раскупают сумку, как у Меган Маркл

Аксессуар продается по вполне доступной цене.

Поклонницы раскупают сумку, как у Меган Маркл
Фото: Globallookpress.com

Меган Маркл известная законодательница модных трендов. Давно известно — если герцогина Сассекская появится на публике в какой-то вещи, уже спустя месяц такие же или похожие элементы гардероба будут у внушительной части ее поклонниц.

На этот раз объектом вожделения фанаток была сумка Меган. Суруга принца Гарри любит простые функциональные вещи и аксессуары — не исключение. На неофициальных мероприятиях, не требующих одеваться по протоколу, Маркл часто появлялась с так называемой shopping bag – вместительной сумкой из мягкой коричневой кожи.

Поклонницы долго искали модели и наконец выяснили, что знаменитый аксессуар был произведен компанией Everlane. В настоящий момент эту сумку в одном из интернет-магазинов можно приобрести со скидкой, ее цена составит всего 200 долларов, что в пересчете на рубли буде около 13 000.

Стоит отметить, что герцогиня является большим приверженцем данной марки. Так, в последний раз она появлялась на публике во время турне по Африке в комбинезоне той же марки.

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Поклонницы раскупают сумку, как у Меган Маркл
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