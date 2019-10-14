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Google отметил день рождения «виновника» появления кино

В 1832 году бельгийский физик Жозеф Плато создал первый стробоскоп.

Google отметил день рождения «виновника» появления кино
Google отметил 218 лет со дня рождения Жозефа Плато. Фото: Google

Поисковик Google 14 октября опубликовал на своей стартовой странице новый дудл, то есть свой логотип, посвященный какому-то важному событию этого дня7 Сегодня дудл посвящен известному бельгийскому физику и изобретателю Жозефу Плато.

14 октября исполняется 218 лет со дня рождения этого ученого, и в компании Google решили, что это нужно отметить, в том числе и с просветительской целью. Дело в том, что именно Жозеф Плато в 1832 году изобрел такую важную вещь как стробоскоп.

Тот первый прибор состоял из двух дисков, которые вращались в противоположных направлениях. Глядя в устройство, наблюдатель мог увидеть танцующего человечка в движении. Считается, что именно стробоскоп вдохновил будущих создателей кино.

Посвященный Жозефу Плато дудл представляет собой круг, в котором от сковородок отскакивают блины, падают на тарелки и снова летят на сковородки. Движение, таким образом, не прерывается.

Дудл от Google, посвященный физику Жозефу Плато
Дудл от Google, посвященный физику Жозефу Плато. Фото: Google
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GoogleдудлЖозеф Платоизобретенияфизика
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Google отметил день рождения «виновника» появления кино
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