Google креативно поздравил пользователей с юбилеем сериала «Друзья»

22 сентября Интернет отмечает 25 лет со дня выхода первого эпизода культового сериала «Друзья». Яндекс по этому поводу проанализировал, какие моменты из ситкома зрители ищут в Сети чаще всего. Google же оснастил интерфейс своего поисковика рядом пасхалок, связанных с персонажами известного телешоу.

Например, если ввести в поисковую строку имя «Моника Геллер», рядом с выданной информацией о героине появится значок ведра. При нажатии на него буквы будут вымыты в честь того, что персонаж была помешана на чистоте. Имя «Росс Геллер» выведет на экран иконку дивана, того самого, который герой пытался затащить в свой дом. При нажатии на нее экран начнет поворачиваться под фразу Росса: «Поворот!».

На имя «Рэйчел Грин» появляется иконка парика, нажав на которую, пользователь попадет на страницу с фотографиями причесок актрисы. А у «Фиби Буффе» выскочит иконка гитары, которая активирует исполнение знаменитой песни героини «Драный кот».

Ну, а имя «Джоуи Триббиани» выдает значок пиццы. Нажмете на него и увидите, как две руки загребают еду под возглас: «Джоуи не делится едой!». Что же Google выдаст на имя «Чендлер Бинг», предлагаем вам посмотреть самим.

Напомним, что недавно появилась идея о том, что закончившийся в 2004 году сериал может быть продолжен, но создатели ситкома решили не делать этого.