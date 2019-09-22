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Google креативно поздравил пользователей с юбилеем сериала «Друзья»

Поиск информации о персонажах популярного ситкома стал веселее.

Google креативно поздравил пользователей с юбилеем сериала «Друзья»
«Друзья» признан одним из лучших комедийных сериалов в Америке. Фото: filmstills.net

22 сентября Интернет отмечает 25 лет со дня выхода первого эпизода культового сериала «Друзья». Яндекс по этому поводу проанализировал, какие моменты из ситкома зрители ищут в Сети чаще всего. Google же оснастил интерфейс своего поисковика рядом пасхалок, связанных с персонажами известного телешоу.

Например, если ввести в поисковую строку имя «Моника Геллер», рядом с выданной информацией о героине появится значок ведра. При нажатии на него буквы будут вымыты в честь того, что персонаж была помешана на чистоте. Имя «Росс Геллер» выведет на экран иконку дивана, того самого, который герой пытался затащить в свой дом. При нажатии на нее экран начнет поворачиваться под фразу Росса: «Поворот!».

На имя «Рэйчел Грин» появляется иконка парика, нажав на которую, пользователь попадет на страницу с фотографиями причесок актрисы. А у «Фиби Буффе» выскочит иконка гитары, которая активирует исполнение знаменитой песни героини «Драный кот».

Ну, а имя «Джоуи Триббиани» выдает значок пиццы. Нажмете на него и увидите, как две руки загребают еду под возглас: «Джоуи не делится едой!». Что же Google выдаст на имя «Чендлер Бинг», предлагаем вам посмотреть самим.

«Друзья»
Пример пасхалки «Друзей» от Google. Фото: google.ru

Напомним, что недавно появилась идея о том, что закончившийся в 2004 году сериал может быть продолжен, но создатели ситкома решили не делать этого.

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"Друзья"Googleкомедиякультовый сериалпасхалка
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Google креативно поздравил пользователей с юбилеем сериала «Друзья»
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