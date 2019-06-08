Опубликованы первые официальные фото с дня рождения Елизаветы II

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми присоединились к королеве, приветствовавшей подданных с балкона Букингемского дворца.

В субботу, 8 июня, британцы с помпой отмечают 93-й день рождения Елизаветы II. Посмотреть традиционный военный марш Trooping the Colour пришли тысячи подданных и, конечно, члены королевской семьи.

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Как и каждый год, Ее Величество поприветствовала толпу с балкона Букингемского дворца. К ней присоединились принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми, принц Гарри и Меган Маркл, принц Чарльз с супругой Камиллой и другие знатные особы.

Помимо самой виновницы торжества, больше всего внимания привлекли к себе герцог и герцогиня Кембриджские. Кейт была великолепна в безупречном светло-лимонном наряде и изящной шляпке, а ее супруг, которому в будущем предстоит занять английский трон, надел свой парадный красный мундир. Принц Джордж, принцесса Шарлотта и даже сидящий на руках отца годовалый принц Луи с энтузиазмом махали людям. В самом центре группы царственно разместилась Елизавета, выбравшая для появления на публике элегантный светлый костюм и шляпку в тон.

В Instagram появились первые официальные фотографии с мероприятия. Поклонники за считанные минуты написали в аккаунте kensingtonroyal сотни комментариев, в которых восхитились Уильямом, Кейт и их наследниками, причем больше всего комплиментов получил младший сын пары.

«Такая красивая молодая семья. Луи устроил настоящее шоу. Дети очаровательны. Вот бы они родили еще одну маленькую принцессу», «Принц Луи выглядит копией принца Джорджа», «Дети растут так быстро», «Красивая семья. Герцогиня Кэтрин выглядит просто потрясающе», «Принц Луи – настоящий босс!», «Я люблю эту семью!» – пишут британцы.