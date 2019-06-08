НОВОСТИ

Опубликованы первые официальные фото с дня рождения Елизаветы II

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми присоединились к королеве, приветствовавшей подданных с балкона Букингемского дворца.

Опубликованы первые официальные фото с дня рождения Елизаветы II
Елизавета II официально празднует 93-летие. Фото: globallookpress.com

В субботу, 8 июня, британцы с помпой отмечают 93-й день рождения Елизаветы II. Посмотреть традиционный военный марш Trooping the Colour пришли тысячи подданных и, конечно, члены королевской семьи.

Как и каждый год, Ее Величество поприветствовала толпу с балкона Букингемского дворца. К ней присоединились принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми, принц Гарри и Меган Маркл, принц Чарльз с супругой Камиллой и другие знатные особы.

Помимо самой виновницы торжества, больше всего внимания привлекли к себе герцог и герцогиня Кембриджские. Кейт была великолепна в безупречном светло-лимонном наряде и изящной шляпке, а ее супруг, которому в будущем предстоит занять английский трон, надел свой парадный красный мундир. Принц Джордж, принцесса Шарлотта и даже сидящий на руках отца годовалый принц Луи с энтузиазмом махали людям. В самом центре группы царственно разместилась Елизавета, выбравшая для появления на публике элегантный светлый костюм и шляпку в тон.

В Instagram появились первые официальные фотографии с мероприятия. Поклонники за считанные минуты написали в аккаунте kensingtonroyal сотни комментариев, в которых восхитились Уильямом, Кейт и их наследниками, причем больше всего комплиментов получил младший сын пары.

«Такая красивая молодая семья. Луи устроил настоящее шоу. Дети очаровательны. Вот бы они родили еще одну маленькую принцессу», «Принц Луи выглядит копией принца Джорджа», «Дети растут так быстро», «Красивая семья. Герцогиня Кэтрин выглядит просто потрясающе», «Принц Луи – настоящий босс!», «Я люблю эту семью!» – пишут британцы.

Вам может быть интересно:

Эксперт по языку тела рассказала об отношении Елизаветы II к Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон не позволяет прислуге готовить еду мужу и детям Кейт Миддлтон поцеловала королеву Елизавету II и нарушила протокол

Тэги:

Mеган Маркл последние новостидень рождения Елизаветы IIЕлизавета IIКейт Миддлтон последние новости
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Опубликованы первые официальные фото с дня рождения Елизаветы II
Интересно?
Поделись с друзьями: