Азиза после смерти мамы 2,5 года лечилась от тяжелой депрессии

Родительница артистки ушла из жизни примерно четыре года назад.

В 90-е в России почти каждый знал композиции певицы Азизы. Спустя время она продолжает давать концерты, которые собирают немало слушателей. Сейчас Азизе 55 лет, за прошедшие годы исполнительница пережила многое. Одна из трагедий – около четырех лет назад умерла ее любимая мама. Она ушла на 93-м году жизни. О том, как Азиза переживала это, рассказала в эфире программы «Секрет на миллион».

Азиза старалась каждый вечер проводить с мамой. Она опасалась, что это самое событие произойдет в ее отсутствие. Так и случилось. В тот роковой день артистка была в Северной столице.

«Я перестала есть, перестала пить. Закрыла в доме все занавески, выключила телевизоры и легла, могла лежать так сутками, не хотела вставать», — сказала гостья программы «Секрет на миллион».

В итоге Азиза обратилась за помощью к Елене Малышевой. От тяжелейшей депрессии в клинике артистка лечилась на протяжении 2,5 лет. Вспоминая покойную маму, Азиза вновь заговорила о детях, которых у нее никогда не было.

«Давай уже внука. Не надо выходить замуж, роди для себя», — часто говорила мама певице.

Однако это желание артистка так и не смогла исполнить. У нее было четыре беременности, каждая из которых неудачно закончилась.