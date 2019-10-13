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Азиза после смерти мамы 2,5 года лечилась от тяжелой депрессии

Родительница артистки ушла из жизни примерно четыре года назад.

Азиза после смерти мамы 2,5 года лечилась от тяжелой депрессии
Певица Азиза Фото: globallookpress.com

В 90-е в России почти каждый знал композиции певицы Азизы. Спустя время она продолжает давать концерты, которые собирают немало слушателей. Сейчас Азизе 55 лет, за прошедшие годы исполнительница пережила многое. Одна из трагедий – около четырех лет назад умерла ее любимая мама. Она ушла на 93-м году жизни. О том, как Азиза переживала это, рассказала в эфире программы «Секрет на миллион».

Азиза старалась каждый вечер проводить с мамой. Она опасалась, что это самое событие произойдет в ее отсутствие. Так и случилось. В тот роковой день артистка была в Северной столице.

«Я перестала есть, перестала пить. Закрыла в доме все занавески, выключила телевизоры и легла, могла лежать так сутками, не хотела вставать», — сказала гостья программы «Секрет на миллион».

В итоге Азиза обратилась за помощью к Елене Малышевой. От тяжелейшей депрессии в клинике артистка лечилась на протяжении 2,5 лет. Вспоминая покойную маму, Азиза вновь заговорила о детях, которых у нее никогда не было.

«Давай уже внука. Не надо выходить замуж, роди для себя», — часто говорила мама певице.

Однако это желание артистка так и не смогла исполнить. У нее было четыре беременности, каждая из которых неудачно закончилась.

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Азиза после смерти мамы 2,5 года лечилась от тяжелой депрессии
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