«Морщины есть»: Азиза развеяла слухи о пластике

55-летняя певица Азиза стала гостьей последнего выпуска программы «Секрет на миллион», которую ведет Лера Кудрявцева. Один из вопросов касался пластики. В Сети не раз появлялась информация, что исполнительница неоднократно ложилась под нож пластического хирурга.
Такой вопрос несколько удивил гостью студии канала НТВ. По словам Азизы, она ни разу не делала пластические операции. Однажды она решилась только на косметологическую процедуру – подтяжку овала лица с помощью мезонитей.
«Перед 50-летием моим какие-то нити пошли. Ну, я сделала. Лицо раздуло», — вспомнила тот момент Азиза.
Врач, которого хвалил ее друг, певец Виктор Чайка, пообещал, что отек сойдет через три дня. В итоге от этого Азиза отходила примерно три недели. После такого опыта исполнительница даже думать о столь радикальных процедурах, тем более, о пластике не хочет.
«Ботокс я не делала, не делаю и делать не буду. Лицо есть, морщины есть. Все, как и полагается», — заключила гостья программы «Секрет на миллион».
Напомним, в эфире названного шоу 55-летняя исполнительница рассказала, почему так и не стала мамой. Четыре раза она носила под сердцем ребенка, но каждый раз это заканчивалось трагедией. Ей предлагали сделать ЭКО или обратиться к суррогатной матери, но от таких идей певица отказалась.