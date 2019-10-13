«Морщины есть»: Азиза развеяла слухи о пластике

Исполнительница один раз решилась лишь на косметологическую процедуру.

55-летняя певица Азиза стала гостьей последнего выпуска программы «Секрет на миллион», которую ведет Лера Кудрявцева. Один из вопросов касался пластики. В Сети не раз появлялась информация, что исполнительница неоднократно ложилась под нож пластического хирурга.

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Такой вопрос несколько удивил гостью студии канала НТВ. По словам Азизы, она ни разу не делала пластические операции. Однажды она решилась только на косметологическую процедуру – подтяжку овала лица с помощью мезонитей.

«Перед 50-летием моим какие-то нити пошли. Ну, я сделала. Лицо раздуло», — вспомнила тот момент Азиза.

Врач, которого хвалил ее друг, певец Виктор Чайка, пообещал, что отек сойдет через три дня. В итоге от этого Азиза отходила примерно три недели. После такого опыта исполнительница даже думать о столь радикальных процедурах, тем более, о пластике не хочет.

«Ботокс я не делала, не делаю и делать не буду. Лицо есть, морщины есть. Все, как и полагается», — заключила гостья программы «Секрет на миллион».

Напомним, в эфире названного шоу 55-летняя исполнительница рассказала, почему так и не стала мамой. Четыре раза она носила под сердцем ребенка, но каждый раз это заканчивалось трагедией. Ей предлагали сделать ЭКО или обратиться к суррогатной матери, но от таких идей певица отказалась.