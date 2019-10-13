Несбывшиеся мечты: Азиза могла четыре раза стать мамой

Исполнительница говорила об этом на ток-шоу со слезами на глазах.

Гостьей последнего выпуска шоу «Секрет на миллион» на НТВ с Лерой Кудрявцевой стала 55-летняя певица Азиза. За всю жизнь у нее было множество романов, однако при этом исполнительница ни разу не была замужем, и у нее нет детей. Однако четыре раза она могла стать мамой. Но, к сожалению, не сложилось. После четырех неудачных беременностей врачи поставили исполнительнице хита «Твоя улыбка» неутешительный диагноз – бесплодие.

Впервые Азиза забеременела еще в 90-е годы от гражданского мужа Игоря Малахова. Однако после убийства Игоря Талькова ее мечты на материнство рухнули. В тот роковой день Азиза должны была выступить вместе с ним. Но в потасовке Тальков погиб.

«Когда я через несколько дней пришла к врачу на УЗИ, то я уже не услышала сердцебиения ребенка. Врач сказал, что у вас не будет ребенка», — рассказала в эфире ток-шоу певица.

Спустя год Азиза вновь забеременела от Малахова. Но артистку подвело здоровье – у нее была замершая беременность. Спустя некоторое время Азиза вновь носила под сердцем ребенка. Она забеременела от молодого человека по имени Родион, который был значительно младше нее. Азиза и Родион встретились в Америке, куда певица поехала на гастроли. Причем, с этим парнем она ранее жила в одном доме.

Роман быстро закрутился, и Азиза забеременела. В тот момент ей нужно было вернуться в Россию. В самолете ей резко стало плохо. Когда лайнер приземлился, артистку уже ждала скорая.

«Оказалось, что у меня внематочная беременность. У меня в самолете лопнула труба», — со слезами на глазах говорила в студии канала НТВ Азиза.

Родион примчался за возлюбленной следом в Москву. Азиза смогла пережить и эту трагедию, и вновь забеременела от него. Но врачи опять вынесли неутешительный вердикт – внематочная беременность. Уже после этого ей поставили диагноз – бесплодие.

«Жить с этим невыносимо. Но жизнь все равно прекрасна», — добавила гостья программы.