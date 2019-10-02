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Лобода похвасталась малышом известного дизайнера

Подруга певицы Лилия Литковская родила в августе.

Лобода похвасталась малышом известного дизайнера
Светлана Лобода, скриншот шоу !Осторожно, Собчак!"

Светлана Лобода показала своим поклонникам дочь известного украинского дизайнера Лилии Литковской. Фото с малышкой она выложила в своем личном блоге.

Девочку она почему-то назвала «маленьким Буддой», поэтому некоторые поклонники стали говорить певице, что ей действительно нужно родить мальчика. Один из фолловеров заметил, что это необходимо успеть сделать до 40 лет, да и Тилль Линдеманн будет этому очень рад.

Сейчас звезде 36 лет, она воспитывает двух дочерей: 8-летнюю Евангелину Левандовскую и полуторагодовалую Тильду. Кто ее отец – доподлинно не известно, однако многие уверенны, что солист группы Rammstein.

В интервью Собчак Светлана признавалась, что испытывает к нему чувства, однако рассказывать о них не имеет права из-за какого-то контракта.

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Лобода похвасталась малышом известного дизайнера
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